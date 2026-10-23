Enviado a la cárcel un hombre por utilizar documentos de identidad falsos para obtener un crédito

Santa Marta

Los materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación dejaron en evidencia el actuar ilegal de Germán Enrique Salas Ávila, señalado de utilizar documentos de identidad falsos para intentar obtener un crédito en una entidad bancaria de Chibolo, Magdalena, por valor de 80 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando esta persona habría ingresado a la entidad identificándose inicialmente con el nombre de otra persona y presentando una cédula de ciudadanía que contenía su fotografía, pero los datos biográficos de un tercero.

Las labores investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que incluyeron análisis lofoscópicos y documentológicos, consultas en bases de datos y verificaciones ante entidades oficiales, permitieron establecer la identidad de esta persona y determinar que los documentos examinados presentaban alteraciones materiales.

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La Fiscalía le imputó los delitos de falsedad material en documento público, falsedad personal, estafa agravada en grado de tentativa, uso de documento falso y fraude procesal. El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.