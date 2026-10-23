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23 oct 2026 Actualizado 21:53

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Barranquilla

Dos heridos deja la detonación de una granada en un establecimiento comercial en Caribe Verde

El establecimiento queda al lado de la nevada de un transporte público.

Lanzan granada de fragmentación en Caribe Verde. Foto: @hernandolozano

Lanzan granada de fragmentación en Caribe Verde. Foto: @hernandolozano

Lanzan granada de fragmentación en Caribe Verde. Foto: @hernandolozano
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Dos personas heridas deja la detonación de una granada de fragmentación en un establecimiento comercial en Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. El hecho se registró al lado de la nevada de Coolitoral.

Por su parte, la Policía confirmó la captura de dos personas por estos hechos. Según testigos, las personas a bordo de una moto lanzaron el artefacto explosivo contra el establecimiento comercial.

Debido a esto, la Policía activó un equipo especializado del Gaula, investigación criminal e inteligencia para establecer los móviles de esta acción criminal.

Se investiga si habría estructuras delincuenciales detrás de estos hechos.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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