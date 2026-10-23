Dos heridos deja la detonación de una granada en un establecimiento comercial en Caribe Verde
El establecimiento queda al lado de la nevada de un transporte público.
Dos personas heridas deja la detonación de una granada de fragmentación en un establecimiento comercial en Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. El hecho se registró al lado de la nevada de Coolitoral.
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Por su parte, la Policía confirmó la captura de dos personas por estos hechos. Según testigos, las personas a bordo de una moto lanzaron el artefacto explosivo contra el establecimiento comercial.
Debido a esto, la Policía activó un equipo especializado del Gaula, investigación criminal e inteligencia para establecer los móviles de esta acción criminal.
Se investiga si habría estructuras delincuenciales detrás de estos hechos.