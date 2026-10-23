En primer debate, concejo de Barranquilla aprueba presupuesto de $9.25 billones para 2027
El proyecto ahora pasará a la plenaria del concejo de Barranquilla para seguir con su trámite.
En primer debate fue aprobado por el concejo de Barranquilla el presupuesto de $9.25 billones presentado por la Alcaldía para la vigencia fiscal del 2027. La aprobación se dio en la Comisión Segunda de Presupuesto.
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Según la propuesta de la Alcaldía, el presupuesto tendrá énfasis en mejoramiento de los servicios públicos, recuperación de espacios urbanos, infraestructura y programas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, se detalló que más de $1 billón serán destinados para educación y salud, respectivamente.
Luego de ser aprobado en primer debate, el proyecto ahora pasará su trámite en la sesión plena del concejo de Barranquilla.