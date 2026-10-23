En primer debate, concejo de Barranquilla aprueba presupuesto de $9.25 billones para 2027

En primer debate fue aprobado por el concejo de Barranquilla el presupuesto de $9.25 billones presentado por la Alcaldía para la vigencia fiscal del 2027. La aprobación se dio en la Comisión Segunda de Presupuesto.

Según la propuesta de la Alcaldía, el presupuesto tendrá énfasis en mejoramiento de los servicios públicos, recuperación de espacios urbanos, infraestructura y programas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Asimismo, se detalló que más de $1 billón serán destinados para educación y salud, respectivamente.

Luego de ser aprobado en primer debate, el proyecto ahora pasará su trámite en la sesión plena del concejo de Barranquilla.