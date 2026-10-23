Asamblea Departamental otorga reconocimiento a Fundemicromag por sus 35 años de trayectoria
A través de una Nota de Estilo, la corporación destacó el aporte de la Fundación al desarrollo empresarial del Magdalena durante sus 35 años de historia.
Santa Marta
La Asamblea Departamental del Magdalena otorgó una Nota de Estilo a la Fundación para el Desarrollo Microempresarial del Magdalena, Fundemicromag, en reconocimiento a sus 35 años de trayectoria y compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento, la inclusión financiera, y el desarrollo económico y social del territorio.
La distinción aprobada en días pasados por la corporación, tras una proposición realizada por la diputada Ángela Cedeño, fue conferida este 20 de octubre durante sesión ordinaria a Marco Díaz Charris, director de Fundemicromag; quien estuvo acompañado por Carlos Jaramillo Ríos, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y el doctor José Miguel Berdugo, director de la Asociación de Empresarios del Magdalena, quien también hace parte del Consejo Directivo de Fundemicromag.
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De acuerdo con lo manifestado por la diputada Ángela Cedeño, y a lo referido en la Nota de Estilo, el documento se otorga como reconocimiento a la labor que ha desarrollado la entidad en favor de los microempresarios, el crecimiento de sus unidades productivas y la generación de oportunidades para las comunidades del Departamento, en estas tres décadas y media de funcionamiento.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...