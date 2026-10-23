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23 oct 2026 Actualizado 11:23

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Asamblea Departamental otorga reconocimiento a Fundemicromag por sus 35 años de trayectoria

A través de una Nota de Estilo, la corporación destacó el aporte de la Fundación al desarrollo empresarial del Magdalena durante sus 35 años de historia.

Asamblea Departamental otorga reconocimiento a Fundemicromag por sus 35 años de trayectoria/ Cortesía.

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La Asamblea Departamental del Magdalena otorgó una Nota de Estilo a la Fundación para el Desarrollo Microempresarial del Magdalena, Fundemicromag, en reconocimiento a sus 35 años de trayectoria y compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento, la inclusión financiera, y el desarrollo económico y social del territorio.

La distinción aprobada en días pasados por la corporación, tras una proposición realizada por la diputada Ángela Cedeño, fue conferida este 20 de octubre durante sesión ordinaria a Marco Díaz Charris, director de Fundemicromag; quien estuvo acompañado por Carlos Jaramillo Ríos, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y el doctor José Miguel Berdugo, director de la Asociación de Empresarios del Magdalena, quien también hace parte del Consejo Directivo de Fundemicromag.

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De acuerdo con lo manifestado por la diputada Ángela Cedeño, y a lo referido en la Nota de Estilo, el documento se otorga como reconocimiento a la labor que ha desarrollado la entidad en favor de los microempresarios, el crecimiento de sus unidades productivas y la generación de oportunidades para las comunidades del Departamento, en estas tres décadas y media de funcionamiento.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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