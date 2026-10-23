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23 oct 2026 Actualizado 00:45

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CREG evalúa varias medidas para garantizar energía para los próximos años

Entre las opciones se evalúa subastas de expansión.

Anteriormente, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG, aprobó el otorgamiento de garantías alternativas para empresas intervenidas. Foto: Colprensa

Anteriormente, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG, aprobó el otorgamiento de garantías alternativas para empresas intervenidas. Foto: Colprensa(Thot)

Anteriormente, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG, aprobó el otorgamiento de garantías alternativas para empresas intervenidas. Foto: Colprensa
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La CREG evalúa medidas para que se garantice la energía a los colombianos para los próximos años.

Durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético que se llevó a cabo en Barranquilla, Adriana Jiménez Delgado, directora ejecutiva de la CREG dio a conocer que entre las medidas que se evalúan son un mecanismo ágil para la asignación de energía y subastas de expansión, esto, por lo menos, hasta 2031.

En medio del evento, Jiménez Delgado dio a conocer las diferentes medidas que se han establecido desde la Comisión en especial en la Costa Caribe.

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Por otro lado, indicó que, durante el mes de septiembre, los usuarios de Air-e pagaron una tarifa por debajo del promedio nacional.

Reiteró que, durante el inicio del programa de ahorro emitido por la CREG, ocho de cada 10 usuarios pudieron ahorrar energía.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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