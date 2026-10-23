CREG evalúa varias medidas para garantizar energía para los próximos años

Anteriormente, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG, aprobó el otorgamiento de garantías alternativas para empresas intervenidas. Foto: Colprensa( Thot )

La CREG evalúa medidas para que se garantice la energía a los colombianos para los próximos años.

Durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético que se llevó a cabo en Barranquilla, Adriana Jiménez Delgado, directora ejecutiva de la CREG dio a conocer que entre las medidas que se evalúan son un mecanismo ágil para la asignación de energía y subastas de expansión, esto, por lo menos, hasta 2031.

En medio del evento, Jiménez Delgado dio a conocer las diferentes medidas que se han establecido desde la Comisión en especial en la Costa Caribe.

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Por otro lado, indicó que, durante el mes de septiembre, los usuarios de Air-e pagaron una tarifa por debajo del promedio nacional.

Reiteró que, durante el inicio del programa de ahorro emitido por la CREG, ocho de cada 10 usuarios pudieron ahorrar energía.