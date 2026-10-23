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23 oct 2026 Actualizado 22:56

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Con corredores seguros y mayor presencia de la Fuerza Pública, se reforzará seguridad en Jamundí

Actividades de prevención de reclutamiento de menores también figuran entre las acciones para hacerle frente a los grupos armados ilegales.

Las medidas se toman ante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre este municipio del sur del Valle del Cauca.

Las medidas se toman ante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre este municipio del sur del Valle del Cauca.

Las medidas se toman ante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre este municipio del sur del Valle del Cauca.
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Con el fin de proteger a las comunidades de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, ante el riesgo de la violación de derechos humanos por parte de la disidencia ‘Jaime Martínez’, de las Farc, se reforzará el despliegue de la Fuerza Pública, incluida la implementación en puntos claves de la estrategia de Corredores Seguros de la Gobernación del Valle del Cauca.

Así lo definieron las autoridades durante la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas en atención a una alerta de la Defensoría del Pueblo.

Actividades de prevención de reclutamiento de menores también figuran entre las acciones para hacerle frente a los grupos armados ilegales y que los niños, niñas y adolescentes no sean instrumentalizados y tampoco sean víctimas de la violencia.

Así mismo, ampliar la oferta cultural y deportiva, mejorar corredores viales y el acompañamiento a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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