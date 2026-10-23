Deportivo Cali se clasificó a cuartos de final de los libertadores femenina 2026 en Ecuador

Deportivo Cali logró una emocionante clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026, que se disputa en Ecuador. Tras un reñido encuentro en Quito, el conjunto colombiano superó 3-2 a la Universidad de Chile y ya conoce a su próximo rival en el torneo continental, Olimpia del Paraguay. El partido se disputó en el Estadio Banco Guayaquil, de Independiente del Valle, ubicado en la zona metropolitana de Quito, Ecuador

El encuentro se tornó altamente competitivo desde los primeros minutos. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz tomaron una ventaja clave gracias a la efectividad de sus atacantes María Morales quien se convirtió en la gran figura del encuentro al reportarse con un doblete, minutos 7 y 35, e Ingrid Guerra quien anotó a los 18 minutos de juego. El primer tiempo terminó con reacción de las chilenas que gracias aun penal anotado por Daniela Zamora, más un autogol de la defensa Estefanía Perlaza apretaron el marcador.

Esta situación puso a prueba la resistencia mental y física de las colombianas en el segundo período. Sin embargo, el planteamiento táctico de Ortiz y la solidez defensiva permitieron mantener la ventaja de un gol hasta el pitazo final, sellando el tiquete a la siguiente ronda.

Próximo reto: Olimpia de Paraguay

Con la clasificación en el bolsillo, el Deportivo Cali ya se enfoca en la fase de eliminación directa. Su rival en los cuartos de final será Olimpia de Paraguay, este domingo 25 de octubre, un equipo que promete ser un rival de alta exigencia en el camino de las colombianas hacia la gloria continental.