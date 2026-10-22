Villa de Leyva recibirá a 350 agencias de viajes para impulsar el turismo internacional

Villa de Leyva recibirá a 350 agencias de viajes en el VII Encuentro Nacional de Turismo Receptivo que adelanta la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

Villa de Leyva

Villa de Leyva se prepara para recibir a cerca de 350 agencias de viajes y operadores especializados en turismo receptivo, durante el encuentro nacional que reunirá al sector para fortalecer los negocios, crear alianzas estratégicas, proyectar los destinos colombianos en mercados internacionales y que es organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

La agenda académica y comercial se desarrollará en el centro de convenciones del Hotel Duruelo, donde empresarios y representantes del sector analizarán los retos y las oportunidades para atraer viajeros extranjeros. Para la secretaria de Turismo de Villa de Leyva, Laura Fuya, el evento representa una oportunidad para posicionar al municipio como un destino competitivo.

“Hablar de turismo receptivo es hablar de la capacidad que tiene un territorio para recibir visitas internacionales, ofrecer experiencias auténticas, generar oportunidades económicas y convertir estos atractivos culturales, naturales y patrimoniales en un producto turístico competitivo y sostenible”, indicó la secretaria.

Fuya destacó que el encuentro permitirá conectar la oferta turística local con agencias y operadores que comercializan destinos colombianos en el exterior, facilitando nuevas negociaciones y estrategias de promoción.

“Villa de Leyva tiene una oferta turística bastante diversa y esta es una oportunidad para fortalecer la internacionalización del destino. Conectar territorios colombianos con los mercados internacionales es bastante importante”, agregó Fuya.

El evento se realizará en un momento de proyección para Boyacá, departamento que recientemente fue elegido por segundo año consecutivo como el Destino Regional Líder de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, conocidos como los “Óscar del turismo”.

La expectativa es que las conversaciones y alianzas que surjan durante estos dos días contribuyan a atraer más visitantes extranjeros y a dinamizar la economía local.

De acuerdo con la ANATO, para finalizar el encuentro, se llevarán a cabo Viajes de Reconocimiento a través de 12 rutas diseñadas para vivenciar la oferta de Boyacá. Los participantes recorrerán experiencias patrimoniales, gastronómicas y de naturaleza en destinos como Villa de Leyva (viñedos, rutas de patrimonio y cabalgatas), Ráquira, Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Lago de Tota, Monguí, El Cocuy y el Páramo de Ocetá.