Juzgado requiere a Nueva EPS por incumplimiento de tutela en caso de paciente que necesita neurociru

Adrián Antonio Aguilar Sánchez permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Duitama tras sufrir un accidente de tránsito el 26 de julio, cuando conducía un camión de carga pesada por la vía entre Sogamoso y el sector de El Crucero. El paciente requiere una cirugía de columna cervical, pero, según explicó, el procedimiento no se ha realizado porque el centro asistencial no dispone del neuromonitoreo necesario. «...Necesito una cirugía de columna y cuello cervical, pero acá en el centro hospitalario no hay neuromonitoreo, que es por lo cual se está detenida la cirugía...», manifestó.

El paciente aseguró que Nueva EPS ha gestionado su traslado a instituciones de mayor complejidad, pero las solicitudes no han prosperado por falta de disponibilidad de camas. «...La respuesta que ellos dan todos los días es que me han montado en proceso de remisión, pero todos los días aparezco rechazado, que por falta de camas...», afirmó. Según su relato, las gestiones se han extendido a diferentes centros asistenciales del país sin que, hasta el momento de su declaración, se hubiera confirmado una remisión efectiva.

Ante la situación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso requirió el 19 de octubre de 2026 al gerente zonal de Nueva EPS en Boyacá, Jardiel Horacio Bernal Cárdenas, para que, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la providencia, explique las razones del incumplimiento de la sentencia de tutela de segunda instancia emitida el 6 de octubre por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. Ese fallo amparó el derecho fundamental a la salud y ordenó garantizar la valoración y atención médica del paciente por neurocirugía, así como los servicios e insumos que requiera.

La decisión judicial también requirió a Carlos Alberto Martínez Fernández, gerente de Prestación Efectiva de Nueva EPS, para que informe sobre el cumplimiento del fallo e inicie el proceso disciplinario correspondiente contra el funcionario responsable, si hay lugar a ello. Además, vinculó al agente interventor de la entidad, Roberto José Tercero Solano Navarra, a quien le ordenó gestionar el cumplimiento inmediato de la tutela y adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes.

El juzgado advirtió que, si no se acatan sus órdenes, dará curso al incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Mientras se verifica el cumplimiento de la decisión judicial, Aguilar Sánchez advierte que la espera prolongada está afectando su estado físico y su movilidad. «...El cuerpo ya pierde movilidad, la fuerza, cuestión de los riñones, ya toda la salud se deteriora...», señaló. El trámite judicial busca establecer si se ha cumplido la orden de atención.