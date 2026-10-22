¿Shein y Temu le quitan mercado a la confección santandereana? Empresarios reportan pérdidas

La expansión de plataformas internacionales como Shein y Temu comienza a sentirse con mayor fuerza en la industria de la confección de Santander. Fabricantes locales aseguran que el bajo costo de las prendas que ofrecen estos portales está modificando los hábitos de compra y reduciendo la demanda de productos elaborados en la región.

Uno de los casos es el de Los Chiros, empresa santandereana dedicada desde hace dos décadas a la fabricación de ropa para niños. María José Ramírez, integrante de la compañía, explicó que “cada vez es más frecuente que los consumidores comparen únicamente los precios antes de decidir dónde comprar”.

El impacto, según los empresarios, no se limita a las ventas. La menor demanda también está repercutiendo en los niveles de producción de las empresas que fabrican prendas en Santander, en un momento en que el sector enfrenta una fuerte presión por la llegada de mercancía importada.

Lea también: Emergencia en Barbosa, Santander: tres personas arrastradas por crecientes y fallas de energía

La diferencia de precios se convierte en uno de los principales obstáculos para los productores locales, que deben asumir costos de materias primas, mano de obra y otros procesos de fabricación que no tienen el mismo peso en el precio final de las prendas ofrecidas por las plataformas internacionales.

Desde el sector textil santandereano advierten además que la situación podría agravarse durante la temporada de fin de año, cuando tradicionalmente aumenta la demanda de ropa y calzado.

Los empresarios plantean la necesidad de fortalecer los controles frente al ingreso de productos y generar condiciones que permitan a la industria nacional competir en mejores condiciones, mientras buscan que los consumidores también tengan en cuenta la calidad y el respaldo de la producción local.