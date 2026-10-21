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21 oct 2026 Actualizado 23:15

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Lluvias generan afectaciones en la provincia de García Rovira en Santander

Una vivienda quedó atrapada tras una avalancha en Guaca.

Lluvias generan afectaciones en la provincia de García Rovira en Santander. Foto: Suministrada.

Lluvias generan afectaciones en la provincia de García Rovira en Santander. Foto: Suministrada.

Lluvias generan afectaciones en la provincia de García Rovira en Santander. Foto: Suministrada.
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Las fuertes lluvias que se registran en Santander han generado emergencias en cinco municipios, con una persona desaparecida, afectaciones en una vivienda y daños en la infraestructura vial.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento informó que los organismos de socorro adelantan labores de búsqueda, monitoreo y atención, ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas.

En Guaca, las crecientes súbitas de las quebradas Sisota y Los Verdes ocasionaron afectaciones en una vivienda y daños en un puente vehicular. Además, se mantiene el cierre total de la vía que comunica al municipio con las veredas Los Ranchos y Sisota, lo que afecta la movilidad en este sector rural.

Las autoridades también mantienen bajo vigilancia el comportamiento de varios afluentes. En San Andrés se reportó una creciente súbita del río El Congreso; en Cerrito, del río Servitá, y en Suratá, del río que lleva el mismo nombre. Asimismo, se reportan fuertes lluvias en el páramo del Almorzadero.

Advierten por más lluvias durante la noche

De acuerdo con los pronósticos del IDEAM, se prevé que las precipitaciones continúen durante la noche en varios municipios de Santander. Estas condiciones podrían provocar nuevos incrementos en los niveles de ríos y quebradas, crecientes súbitas, movimientos en masa y afectaciones en sectores vulnerables, especialmente en zonas cercanas a fuentes hídricas y lugares con antecedentes de emergencias.

Ante este panorama, la Oficina de Gestión del Riesgo recomendó mantener el monitoreo permanente de los afluentes y fortalecer las acciones de prevención y respuesta por parte de los consejos municipales y los organismos de socorro.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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