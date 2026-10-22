Santa Marta podría llevar sus basuras a otros municipios y aumentar la tarifa de aseo. Foto del Archivo

Santa Marta podría tener que trasladar sus basuras a otros municipios si el relleno sanitario Palangana deja de operar. Durante un debate de control político en el Senado se conoció la advertencia y también se cuestionaron las condiciones del servicio de aseo y los impactos ambientales asociados al manejo de los residuos.

María Estela Garzón, superintendente delegada para el servicio de aseo, explicó que la ciudad tendría dos alternativas para la disposición final y advirtió sobre las consecuencias económicas para los usuarios.

“Es importante dejar claro que la empresa tiene dos alternativas en caso de que se cierre el relleno de Palangana: disponer en el relleno de Soledad o en Aracataca. Sin embargo, hay unas consecuencias, y es que la tarifa se tendría que ajustar, aumentar, porque se tiene que aplicar el costo del transporte para disponer los residuos en esos sitios”, señaló.

Corpamag descarta Aracataca como solución viable

El director de Corpamag, Alfredo Martínez, afirmó que Aracataca no sería viable por el tamaño de su relleno sanitario frente al volumen de residuos que genera Santa Marta. También explicó que la corporación ha insistido en la transición hacia un parque tecnológico ambiental.

“Aracataca sería inviable; tiene un relleno muy pequeño. Santa Marta produce 570 toneladas diarias cuando no estamos en temporada turística, y eso puede llegar a 800 o un poco más cuando hay alta afluencia de visitantes”, sostuvo Martínez.

Martínez explicó que la licencia ambiental de Palangana, expedida en el año 2000, venció y que Corpamag otorgó cinco prórrogas de seis meses para dar tiempo a una solución definitiva. En 2025, la corporación estableció una hoja de ruta que incluía optimizar el servicio, aprovechar la capacidad remanente y adquirir un predio para construir un nuevo parque tecnológico ambiental, con una vida útil estimada entre 30 y 35 años.

“Hoy tenemos una licencia ambiental vencida, un proceso sancionatorio en etapa de investigación y un documento de modificación de la licencia que estamos evaluando. Esperamos tomar en los próximos días una decisión de fondo, aceptando o no las modificaciones”, explicó.

Alertas por la capacidad y el impacto ambiental

Durante el debate en el Senado, la senadora Patricia Caicedo advirtió sobre la capacidad disponible de Palangana. Según las cifras que presentó, al relleno le quedarían 249.716 toneladas de capacidad remanente y cerca de una hectárea por ocupar dentro de las 14,1 hectáreas licenciadas.

Por su parte, Martínez advirtió que el manejo inadecuado de los residuos urbanos termina afectando los ríos Manzanares y Gaira y el mar Caribe. Corpamag también solicitó ajustes al instrumento de manejo ambiental y medidas de información y participación para las comunidades cercanas.

El proceso sancionatorio contra Interaseo y el Distrito por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de la capacidad remanente continúa en etapa de investigación, sin que exista una sanción definitiva. Mientras Corpamag estudia la modificación de la licencia, sigue sin anunciarse una decisión final sobre el futuro de Palangana y la disposición de las basuras de Santa Marta.