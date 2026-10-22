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“Nombramiento de Ordóñez es otro acierto del Gobierno”: Jaime Lombana sobre relevo en MinInterior

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, el abogado Jaime Lombana se pronunció acerca de la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de retirar a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior tras dos meses en el cargo y nombrar en su reemplazo a Alejandro Ordóñez, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Para Lombana, la decisión de designar a Ordóñez representa “otro acierto del Gobierno en la elección de los mejores hombres de la patria para la prestación del servicio público”.

Además, Lombana destacó la carrera jurídica de Ordóñez al señalar que es “un jurista integral” y que ha sido “un gran magistrado y hombre de carrera judicial”. También recordó que, en su gestión como procurador general de la Nación, hizo un buen trabajo y “luchó contra la corrupción”.

Por otro lado, se refirió a las críticas hechas a Ordóñez por sus posiciones conservadoras y religiosas: “¿Que es conservador? Por supuesto que (lo es), pero es que venimos de Sodoma y Gomorra, del desorden y el libertinaje absoluto en el gobierno pasado”.

“Alejandro Ordóñez será un gran aporte a la coherencia del Gobierno por restablecer la moral pública”, sostuvo, reiterando que el nombramiento de Ordóñez es “motivo de tranquilidad porque es un demócrata integral”.

En cuanto a Lara Restrepo, el abogado Lombana expresó que fue “un gran servidor público” y aseguró que “le espera un gran futuro”.

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