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22 oct 2026 Actualizado 12:35

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Política

Juvenal Infante será el nuevo embajador de Colombia ante China

El nuevo líder de la diplomacia con el país asiático hizo parte del Centro de Estudios Asia-Pacífico y del Programa de Misiones a China de la Universidad Sergio Arboleda.

Juvenal Infante Infante. Foto: Universidad Sergio Arboleda

Juvenal Infante Infante. Foto: Universidad Sergio Arboleda

Juvenal Infante Infante. Foto: Universidad Sergio Arboleda
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Fue publicada la hoja de vida del nuevo embajador de Colombia en la Republica Popular de China: se trata del economista samario Juvenal Infante Infante, quien fue funcionario del Ministerio de Comercio en los gobiernos de Julio César Turbay y Belisario Betancur.

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