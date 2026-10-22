Juvenal Infante será el nuevo embajador de Colombia ante China
El nuevo líder de la diplomacia con el país asiático hizo parte del Centro de Estudios Asia-Pacífico y del Programa de Misiones a China de la Universidad Sergio Arboleda.
Fue publicada la hoja de vida del nuevo embajador de Colombia en la Republica Popular de China: se trata del economista samario Juvenal Infante Infante, quien fue funcionario del Ministerio de Comercio en los gobiernos de Julio César Turbay y Belisario Betancur.
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