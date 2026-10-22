Dany Vega, el talento santandereano que busca conquistar con su sencillo ‘Pase lo que pase’

Daniel Humberto Vega Hernández, conocido artísticamente como Dany Vega, continúa abriéndose camino en la escena musical con una propuesta enfocada en el pop latino. Su nuevo sencillo, ‘Pase lo que pase’, representa una etapa importante en su crecimiento como cantante y compositor, pues es la primera canción cuya letra escribió completamente por cuenta propia.

La canción aborda esos momentos en los que una persona siente que debe alejarse de una relación o de una situación. A través de la música, el artista busca conectar con quienes han experimentado sentimientos de incertidumbre.

La producción del sencillo estuvo a cargo de Álvaro Rey, guitarrista de Katamarán, quien ha acompañado el desarrollo musical de Dany Vega. El sencillo también cuenta con un videoclip grabado en Buenos Aires, Argentina, que recoge parte de la experiencia del cantante durante su intercambio académico en ese país.

Actualmente Dany Vega, se encuentra terminando su carrera profesional como maestro de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, realizó un intercambio académico en Argentina, donde fortaleció sus conocimientos y habilidades como músico, cantante y compositor.

Su trayectoria también incluye experiencias junto a reconocidos artistas:

En Bucaramanga tuvo la oportunidad de abrir un concierto de Fonseca y más recientemente, participó como artista invitado en la presentación del cantautor español Alex Ubago en Cenfer. Asimismo, ha compartido escenario con músicos como Jerau y Katamarán.

En 2022, Dany Vega participó en el concurso Factor X, una experiencia que lo motivó a tomarse la música como un proyecto de vida y continuar su preparación profesional.

Ahora, el cantante trabaja junto a Álvaro Rey en la composición de nuevas canciones para desarrollar su primer álbum.