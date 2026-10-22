Inicia reconstrucción del colegio Nuevo Latir en Cali tras terremoto

Avanzan las obras para recuperar las instituciones educativas de Cali afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, con el apoyo del sector privado y las donaciones ciudadanas, que buscan contribuir a la rehabilitación de los espacios de aprendizaje y al retorno de los estudiantes a las aulas.

La Institución Educativa Nuevo Latir, ubicada en el barrio Alfonso Bonilla, en el oriente de la ciudad, es la primera en iniciar este proceso con una inversión de 2.800 millones de pesos. De estos recursos, cerca de 2.300 millones provienen de aportes empresariales a través de la iniciativa Reconstruir con Propósito y 500 millones de donaciones canalizadas por la Fundación Bancolombia.

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Se espera que las obras estén terminadas en aproximadamente seis meses, para que más de 1.500 estudiantes puedan regresar a la presencialidad.

“Esta plata toda viene del sector privado, de ProPacífico y de Bancolombia. Son ellos quienes la ejecutan, son ellos quienes hacen la interventoría de la obra y nosotros con la Secretaría de Educación y con el liderazgo de mi esposa, vamos a ir acompañando todo el proceso para que quede hecho a la altura de lo que merecen los niños y las niñas de Cali”, señaló el alcalde de Cali Alejandro Éder.

Por su parte, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, explicó que Nuevo Latir es el primero de los 30 colegios priorizados por esta iniciativa que proyecta beneficiar a cerca de 20.000 estudiantes de la región.

“De los 30 colegios a intervenir, 17 son en Buenaventura, tenemos una en El Cairo, dos en Zarzal y seis más en Cali. Estamos convencidos que es a través de estas intervenciones, que nuestros niños y niñas puedan volver al colegio, vamos a poder reparar mucho de lo que pasó el 10 de agosto. Todos quisiéramos que esto fuera muchísimo más rápido, pero tenemos que hacerlo bien.

El compromiso de la empresa privada son en los próximos 4 años 220 mil millones de pesos y en lo que queda de este año, invertir alrededor de 28 mil millones de pesos", detalló.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación de Cali, de las 338 sedes educativas evaluadas, 260 resultaron afectadas por el terremoto. Ocho permanecen totalmente cerradas y aunque el 12 % de la infraestructura educativa presenta daños, la reorganización de matrículas y horarios ha permitido reducir al 4 % la proporción de estudiantes que no reciben clases presenciales.