A la cárcel dos capturados por atentado al Batallón Pichincha en Cali: no aceptaron cargos

Dos procesados por el atentado con explosivos contra el Batallón Pichincha, en Cali, fueron enviados a la cárcel. Se trata de Jorge Andrés Castañeda Díaz, alias Barbas, y Ashley Valentina Pozo Delgado, señalados de participar en el ataque ocurrido el 24 de abril de 2026. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que alias Barbas habría participado en reuniones realizadas en zona rural de Jamundí, donde se coordinó el atentado y se asignaron funciones a los involucrados. Su presunta misión era facilitar la huida del hombre señalado de conducir y activar los explosivos transportados en un bus escolar blanco.

Este hombre habría realizado labores de reconocimiento y seguimiento desde Jamundí hasta Cali para facilitar el desplazamiento del vehículo. También es señalado de trasladar al conductor hasta el bus y ayudarlo a escapar después de la detonación. Entre las actividades que le atribuyen están llevar cables para solucionar una falla en la batería del automotor y participar en la compra de una nueva.

Por su parte, Ashley Valentina Pozo Delgado habría utilizado una motocicleta para vigilar los movimientos de las autoridades durante la operación. Ambos son relacionados con una red de milicias que delinquiría en Cali y Jamundí, presuntamente vinculada a la columna Ricardo Velásquez y al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

En la audiencia, la fiscal mencionó a otros presuntos participantes identificados con los alias de Trenzas, El Viejo, Pipas, Valentina, El Flaco y El Flriv, además de personas pendientes de identificación. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, al menos seis personas habrían recibido funciones específicas para coordinar el ataque y facilitar la huida del conductor.

A los dos procesados les imputaron, de acuerdo con su presunta responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, tentativa de homicidio agravado y daño en bien ajeno.

Las capturas se realizaron mediante órdenes judiciales ejecutadas por la Policía Nacional. Ambos deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.