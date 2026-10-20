Tejas para mi pueblo, la iniciativa que busca reconstruir las viviendas y la esperanza en El Cairo

El Cairon Valle del Cauca / Foto: Fundación Tejas para mi pueblo

Más de dos meses después del terremoto que afectó al municipio de El Cairo, en el norte del Valle del Cauca, la reconstrucción sigue siendo un desafío para decenas de familias que perdieron sus viviendas o que aún no han podido reparar los daños. En medio de este panorama, un grupo de habitantes y oriundos de la ciudad creó la Fundación Tejas para mi pueblo, una iniciativa que busca canalizar ayudas y contribuir a la recuperación física y social del municipio.

La pediatra Edna Karina García, oriunda de El Cairo y una de las impulsoras de esta iniciativa, explicó que, aunque algunos integrantes de la fundación viven fuera del municipio, mantienen su compromiso con la comunidad y trabajan para reunir recursos, sumar voluntarios y poner en marcha proyectos que respondan a las necesidades de las familias afectadas.

“Somos un grupo de personas, todos somos El Cairo, ahorita algunos vivimos por fuera, pero hicimos la fundación para canalizar las ayudas hacia el municipio de El Cairo para contribuir a su reconstrucción física y social”, señaló García.

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Familias que todavía esperan recuperar sus viviendas

La emergencia continúa teniendo consecuencias para los habitantes. De acuerdo con la vocera de la fundación, 14 familias permanecen en el albergue, mientras otras se han refugiado en casas de vecinos o permanecen en las partes de sus viviendas que no sufrieron daños graves, a la espera de reunir los recursos necesarios para reconstruir.

Aunque las ayudas del Gobierno han comenzado a llegar, García considera que todavía son insuficientes frente a las necesidades de la población. Según sus estimaciones, la reconstrucción del municipio requiere más de 5.000 millones de pesos.

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“Las ayudas del Gobierno están llegando, pero no son suficientes. Seguramente van a llegar más, las necesitamos. Reconstruir el pueblo necesita más de 5000 millones de pesos, pero desde la particularidad y desde la misma comunidad queremos empezar a reconstruir nuestra historia”, afirmó.

La médica también advirtió que los daños en las viviendas han resultado más complejos de lo que se pensaba inicialmente. Algunas estructuras que parecían afectadas principalmente en sus techos escondían grietas profundas y daños que se hicieron más evidentes durante los trabajos de reparación.

“El panorama es difícil porque al principio pensamos que eran solo las tejas. Después esas tejas estaban tapando grietas profundas, grietas que seguro ya estaban empezando a hacerse antes del terremoto, pero ahorita muchas casas, en la medida que han intentado reparar, al retirar el techo, que era como el que confinaba las paredes, varias han cedido y han sucumbido”, explicó.

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A pesar de las dificultades, la fundación destaca la capacidad de respuesta de la comunidad y la solidaridad recibida desde distintas regiones de Colombia y del exterior. Para García, el proceso de recuperación debe ir más allá de levantar paredes y reparar techos: también implica proteger la identidad y la historia de El Cairo.

Reconstruir sin perder el patrimonio de El Cairo

La iniciativa contempla varios frentes de trabajo: reconstrucción, salud y vida, y educación y patrimonio. El propósito es atender necesidades inmediatas, pero también promover una recuperación que tenga en cuenta las características arquitectónicas, culturales y sociales del municipio.

El Cairo forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. La fundación busca que ese reconocimiento y los conocimientos de la comunidad sean elementos centrales en la recuperación de las viviendas y de los espacios afectados.

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Uno de los primeros proyectos consiste en reconstruir una vivienda en el mismo terreno donde estaba ubicada, para una familia que no cuente con recursos suficientes ni con otras alternativas para financiar la obra.

“De hecho, nuestro primer proyecto, que estamos a punto de empezar, es la reconstrucción en sitio propio de una familia que no tenga los recursos suficientes para reconstruir su casa, que no tenga otras opciones para conseguir esos recursos, y la idea es sumar esfuerzos”, explicó García.

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La fundación tiene una lista de 13 familias identificadas para este proceso y se encuentra seleccionando la primera beneficiaria. La propuesta contempla comenzar desde los estudios de suelo y la elaboración de un diseño construido con la participación de la familia y de la comunidad.

La idea es que la reconstrucción no dependa únicamente de los aportes económicos, sino que también involucre a los habitantes mediante la participación en las labores de construcción y el aprovechamiento de sus conocimientos.

En el componente de educación y patrimonio, la organización trabaja con otras entidades para capacitar a los habitantes en técnicas de construcción sismorresistente, con el uso de materiales locales y sostenibles.

Jornada de salud para más de 200 pacientes

La salud es otro de los frentes de trabajo de Tejas para mi pueblo. La fundación anunció una jornada de atención médica prevista para los días 14 y 15 de noviembre, con la que espera valorar a más de 200 pacientes previamente inscritos.

Para desarrollar esta actividad, sus integrantes adelantan una campaña de recolección de fondos y buscan el apoyo de instituciones, profesionales de la salud y ciudadanos que quieran vincularse como voluntarios.

García explicó que todos los integrantes de la fundación trabajan de manera voluntaria y que cada aporte resulta importante para sacar adelante las actividades previstas.

La organización también invita a las personas interesadas a contribuir con mano de obra, conocimientos profesionales o recursos económicos. Según su vocera, la intención es que las ayudas permitan atender necesidades concretas y lleguen a quienes más las requieren.

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Una fundación que busca garantizar la transparencia de las ayudas

Para facilitar las donaciones y generar confianza entre quienes quieran apoyar la reconstrucción, Tejas para mi pueblo cuenta con una página web y un sistema de trazabilidad que, según García, utiliza tecnología blockchain para hacer seguimiento a los aportes.

“Les explican cómo ayudar. Tenemos un sistema de trazabilidad, de transparencia. Somos una fundación legalmente constituida y estamos con el sistema de blockchain que permite garantizar un seguimiento y pues que permite como dar esa confianza de que las ayudas están llegando a la gente que más lo necesita”, manifestó.

La fundación invita a ciudadanos, empresas, organizaciones y profesionales a sumarse a sus proyectos, ya sea mediante donaciones, voluntariado o apoyo técnico para las labores de reconstrucción.

“Con esas ayudas estamos sembrando esperanza”

Aunque las condiciones han mejorado en algunos aspectos, la recuperación de El Cairo sigue siendo un proceso de mediano y largo plazo. La fundación reconoce que todavía hay mucho por hacer, pero destaca que la solidaridad ha permitido responder a algunas de las necesidades más urgentes de la población.

“No hay nadie durmiendo en la calle. La esperanza en realidad la da la comunidad de Colombia e internacional, nadie está aguantando hambre, nadie duerme en la calle, los niños están recibiendo educación así sea en sus casas, pero nos falta mucho. Es un camino largo, es un camino a mediano y a largo plazo”.

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García insistió en que la reconstrucción necesita del compromiso colectivo y extendió una invitación a quienes quieran contribuir con la recuperación del municipio, sin importar el monto de su aporte.

“Pero bueno, con toda la energía, muchos estamos poniendo pues toda nuestra toda nuestra fuerza haciendo un esfuerzo colectivo y por eso nosotros invitamos a la comunidad, a todas las personas que crean que siempre es posible volver a levantarse, a ayudarnos. Su ayuda, sin importar la cuantía que tenga o la cantidad que sea, es invalorable, porque con esas ayudas estamos sembrando esperanza”.

Las personas interesadas en conocer los proyectos de la fundación o realizar aportes pueden consultar la página tejasparamipueblo.org, donde se encuentra la información sobre las formas de ayudar y @tejasparamipueblo en Instagram.