Plan de choque: 51 % de los casos de pacientes con medicamentos pendientes ya fueron solucionados

SALUD

Según el último balance del Plan de Choque en Salud del Gobierno Nacional, con corte al 14 de octubre de 2026 más de la mitad de los pacientes reportados con medicamentos pendientes ya cuenta con el cierre de sus casos. Por su parte, el indicador de entrega de unidades de medicamentos llegó al 42,89 %, con un total de 12.514.638 unidades reportadas como entregadas por las EPS.

“Superar el 50 % es un avance importante, pero significa también que todavía tenemos prácticamente la otra mitad de los pacientes por resolver. Este Plan no se mide por anuncios, sino por medicamentos entregados y servicios efectivamente prestados”, afirmó la ministra de Salud, Ana María Vesga desde el Congreso de Asocajas.

Entrega de medicamentos registra avance del 42,89 %

El balance del Ministerio muestra un incremento progresivo en la entrega de medicamentos reportados como pendientes. El indicador pasó del 31,2 % en el primer corte al 39,23 % en el segundo, hasta alcanzar el 42,89 % en la medición más reciente.

La ministra señaló que el seguimiento debe contemplar tanto los casos resueltos como aquellos que siguen pendientes.

“Cada punto que falta representa pacientes que siguen esperando una respuesta”, sostuvo Vesga.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander concentran más de la mitad de los pacientes con pendientes de medicamentos y también registran el mayor número de casos cerrados, de acuerdo con el comunicado.

Procedimientos médicos: avance del 13 %

En cuanto a los procedimientos, el Plan de Choque registra un avance del 13 %. El número de procedimientos reportados como resueltos pasó de 120.586 en el primer corte a 168.422 en el segundo, y llegó a 434.828 en la medición más reciente.