Este es el prontuario criminal de Marcos Pacífico, cabecilla del ELN que habría muerto en bombardeo

Neftalí Riascos Alegría, conocido con el alias de ‘Marcos Pacífico’ o ‘Popeye’, era el cabecilla principal del frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura del Frente de Guerra Suroccidental. Murió en el bombardeo de las Fuerzas Militares en zona rural de El Tambo, Cauca. Según información de inteligencia, tenía 49 años y llevaba cerca de 28 años en las filas de esa guerrilla.

Riascos Alegría ingresó al ELN en 1998 como guerrillero raso del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez. Durante los años siguientes ocupó diferentes posiciones de mando: fue cabecilla de escuadra, destacamento, compañía y comisión, hasta llegar en 2020 a la jefatura principal del frente José María Becerra.

De acuerdo con los registros de las autoridades, su área de influencia comprendía los municipios de Guapi, Timbiquí, Argelia, El Tambo y López de Micay, en el departamento del Cauca.

Desde esa estructura, era señalado de coordinar acciones armadas y mantener la presencia del ELN en zonas estratégicas del suroccidente colombiano.

Dentro de los hechos que le atribuían las autoridades figura una incursión armada en noviembre de 2017 en zona rural de Magüí Payán, Nariño, donde se registraron enfrentamientos que dejaron 13 personas asesinadas. También era señalado de ordenar, en julio de 2019, un ataque con una granada de fragmentación contra la estación de Policía de El Charco, Nariño, que dejó un patrullero muerto y otro gravemente herido.

Su prontuario también incluía el ataque contra una ambulancia que transportaba a una persona herida en zona rural de Argelia, Cauca, en febrero de 2020, en el que resultó lesionado el conductor. En enero de 2021, las autoridades le atribuyeron el asesinato del concejal y líder social Fermiliano Meneses, ocurrido en la vereda El Pinche, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia.

Además, era señalado de ordenar una acción terrorista contra un vehículo que transportaba integrantes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Cali, en enero de 2022. Ese ataque dejó 13 uniformados heridos, según los antecedentes consignados en el documento de inteligencia.

Uno de los hechos más recientes que le atribuían ocurrió el 3 de julio de 2026, cuando integrantes del frente José María Becerra ingresaron al centro poblado de San Antonio de Gurumendy, en la parte alta del río Micay, Cauca.

De acuerdo con el reporte, durante esa incursión fueron secuestradas 40 personas; 32 quedaron en libertad horas después y otras ocho permanecieron en poder de la estructura.

Contra alias Marcos Pacífico figuraba una orden de captura por rebelión agravada y secuestro extorsivo agravado. También aparecía vinculado a una investigación por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, relacionado con trata de personas, y rebelión agravada.

La inteligencia militar consideraba que su papel como jefe del frente José María Becerra le permitía coordinar las comisiones armadas, transmitir directrices de mando y articular las actividades de la estructura en sus zonas de influencia. Su muerte representa una afectación a la línea de mando del ELN en el suroccidente, así como a sus capacidades de coordinación armada, financiación y control territorial.

Según el análisis de las autoridades, esta estructura obtenía recursos de actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, además de mantener vínculos criminales y mecanismos de influencia sobre comunidades del Pacífico caucano y nariñense