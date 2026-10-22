Ejército incautó diez toneladas de coltán del ELN en Vichada, avaluadas en $16.000 millones

El Ejército Nacional incautó diez toneladas de coltán que pertenecerían al ELN en el departamento de Vichada y que, según información de inteligencia militar, serían enviadas a Europa y Asia para su comercialización ilegal por un valor cercano a los $16.000 millones.

La operación fue desarrollada por tropas de la Vigésima Octava Brigada, a través del Batallón de Infantería N.° 43 General Efraín Rojas Acevedo, en una acción conjunta con la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la DIAN de Puerto Carreño.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, la incautación se produjo después de varios días de labores de inteligencia, seguimiento e infiltración que permitieron ubicar el sitio donde se almacenaba el mineral. El coltán pertenecería a la estructura José Daniel Pérez Carreño del ELN, que delinque en esta zona del oriente del país.

Según las autoridades militares, los recursos que se obtendrían de la comercialización ilegal de este mineral representarían una fuente de financiación para las estructuras armadas, que utilizan estas economías ilícitas para adquirir armas, explosivos y drones empleados en sus acciones criminales.

El Ejército señaló que el resultado operacional afecta las finanzas ilegales de este grupo armado y contribuye a la protección de los recursos naturales, ante la extracción indiscriminada y el tráfico ilegal de minerales en la región de la Orinoquía.