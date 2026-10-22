Capturaron a alias ‘Kevin Masacre’, cabecilla de las AUC y sucesor del abatido alias ‘Bendito Menor’

No paran los operativos contra los criminales en el país, en las últimas horas, las autoridades capturaron a alias “Kevin Masacre”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y presunto sucesor del abatido alias “Bendito Menor”.

La información del operativo la entregó el presidente Abelardo De La Espriella, quien confirmó que este hombre estaría vinculado al control de rutas del narcotráfico, la adquisición de armas y municiones, así como de las disputas entre estructuras criminales en la región Caribe de Colombia.

En el operativo, también fueron incautados una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres celulares.

¿Quién era “Bendito Menor”?

La captura de “Kevin Masacre”, es clave porque habría heredado el liderazgo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tras la muerte de “Bendito Menor”.

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’o‘Naín’, era un delincuente de 26 años, que se convirtió en uno de los principales cabecillas de los también conocidas como ‘Los Pachenca’. Fue abatido por la fuerza pública el 4 de septiembre de 2026 en Riohacha.