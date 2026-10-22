CNE le otorgó personería jurídica al partido Libres, del representante Óscar Benavides

Hay un nuevo partido con reconocimiento jurídico en el panorama político nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio personería a Libres, el movimiento con el que el representante Óscar Benavides llegó a la Cámara a ocupar la curul afro.

“Se encuentran acreditados los presupuestos que habilitan dicho reconocimiento, así como los requisitos constitucionales, legales y documentales exigibles para su procedencia”, quedó consignado en la decisión tomada por la Sala Plena de la entidad.

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Cabe señalar que, de acuerdo con la ponencia, para la aprobación de este reconocimiento jurídico, en el caso de circunscripciones de minorías, “bastará haber obtenido representación en el Congreso”.

Así las cosas, el partido Libres podrá recibir financiación estatal y avalar candidatos para las próximas elecciones regionales. A esto se suma que la colectividad tendría una segunda curul en el Capitolio, ya que el Consejo de Estado suspendió al representante Winsner Sandoval y ordenó darle la curul provisionalmente a Anyela Viviana Guanga, del ahora partido Libres.