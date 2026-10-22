América pone orden en la Copa Colombia: goleada a Barranquilla FC para clasificar a semifinales

América de Cali acabó con la aventura de Barranquilla F.C. en la Copa Colombia y puso orden, luego de que el equipo del Atlántico dejara en el camino a Junior y Millonarios. El Escarlata se impuso con contundencia por 0-4 y se citará con Internacional de Bogotá en la semifinal.

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Al minuto 7 se abrió el marcador con una anotación de Omar Bertel, luego de un gran pase de Yeison Guzmán. El propio Guzmán malogró un penal antes de que llegara el segundo del conjunto visitante. Recuperación de Tortolero y asistencia para Tomás Ángel, quien solo dio un pase a la red para el 0-2 al 43′.

Sobre el 45′ llegó el 0-3 de América. Jugada por la derecha y Edson Tortolero la mandó a guardar. El último lo anotó Tomás Ángel al minuto 69′.

¿Cómo quedan las llaves de semifinales de la Copa Colombia?

La única llave de semifinal definida es la de Internacional de Bogotá contra América de Cali, mientras que Nacional espera por su rival, pues Santa Fe y Once Caldas deben decidir al otro clasificado.

Vale la pena mencionar que las llaves de semifinales sí se disputarán a partidos de ida y vuelta, luego de que los octavos de final y los cuartos de final se jugarán a partido único.

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Asimismo, es de recordar que el ganador de esta competición tendrá cupo asegurado para disputar la fase previa de la Copa Sudamericana en 2027.