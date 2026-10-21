Siniestros viales con víctimas fatales siguen siendo motivo de preocupación en Santa Marta

Santa Marta

Debido al aumento de la muerte de motociclistas, entre ellos menores de edad, las autoridades de tránsito en Santa Marta han manifestado su preocupación. Según el informe entregado muchas de las víctimas no portaban casco, además de la participación de jóvenes en piques ilegales durante la noche.

Desde la Secretaría de Movilidad se hizo un llamado a los padres de familia para que ejerzan mayor control sobre los menores de edad, verifiquen sus desplazamientos y eviten que conduzcan motocicletas sin cumplir las normas de tránsito. “Nosotros iniciamos unas campañas tanto en los centros comerciales, en la carrera 15, en los semáforos. Y vamos a ir más allá, que es nuestra semilla, nuestro futuro, que son los niños, niñas y adolescentes en las escuelas donde vamos a ir también con estas campañas en seguridad vial. El uso del casco no es una opción. El uso del casco no es un adorno”, dijo la secretaria de Movilidad de Santa Marta, Sarita Vives.

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Es de recordar que, en la ciudad se registraron las muertes de Ángel Segundo Márquez Rebolledo, de 26 años; Andrés Sebastián Talero, de 17; Keiner Navarro Ortiz, de 19; Jair Castro y María José González, joven quien falleció el 18 de octubre en un accidente cerca de la rotonda de Mamatoco, en el que una motocicleta habría chocado contra una tractomula.

Finalmente, las autoridades anunciaron que continuarán los controles operativos y las jornadas de sensibilización, mientras reiteraron el llamado a conductores y familias para que respeten las normas de tránsito.