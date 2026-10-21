Alcalde de Santa Marta y gerente de la ESSMAR se excusaron por no asistir a debate en el Senado

Santa Marta

La Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República convocó para este martes 20 de octubre de 2026 un debate de control político relacionado con la situación de los residuos sólidos en Santa Marta, al cual fueron citados el alcalde distrital, Carlos Pinedo Cuello; representantes del operador del servicio de aseo, ATESA; y directivos de ESSMAR E.S.P.

Durante el encuentro se cuestionó la ausencia del alcalde y del gerente de la ESSMAR, quienes no estuvieron presente. Ante lo ocurrido manifestaron que, en atención a compromisos institucionales previamente programados, el alcalde distrital notificó formalmente su excusa ante la Secretaría de la Comisión, debido a su participación en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, en Madrid, España.

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Por su parte, la ESSMAR informó que su gerente general, David Millán Orozco, se encontraba fuera del país, cumpliendo una agenda de trabajo orientada al intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de gestión integral de residuos sólidos. Asimismo, solicitó el aplazamiento o la reprogramación del debate.