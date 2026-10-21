Asamblea del Magdalena aprobó proyecto de ordenanza donde se institucionaliza el Mes Rosa

Santa Marta

La Asamblea del Magdalena aprobó en segundo debate la Ordenanza 153 de 2026, una iniciativa que busca fortalecer las estrategias de promoción, prevención y concientización sobre el cáncer de mama en el departamento.

Con esta aprobación, se contará con herramientas para establecer acciones orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección temprana, los controles médicos y la prevención de esta enfermedad, que representa un desafío para la salud pública.

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“Gracias al apoyo de la plenaria de la Asamblea del Magdalena, aprobamos en segundo debate la ordenanza 153 del 2026 con la cual le damos herramientas a la Gobernación del Magdalena para establecer estrategias de promoción, prevención y concientización del cáncer de mama”, dijo la diputada Ángela Cedeño.

En la construcción del proyecto participó la Fundación Corazón Rosa. Con la aprobación en segundo debate, la propuesta avanza como una medida orientada a reforzar la lucha contra el cáncer de mama desde el ámbito departamental.