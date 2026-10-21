Bucaramanga participará en el Simulacro Nacional de Emergencias: así será la jornada

Bucaramanga participará este miércoles 21 de octubre en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Una jornada que busca evaluar cómo reaccionan las instituciones y los ciudadanos ante una situación de riesgo.

El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana. A esa hora, se activarán las alarmas que marcarán el inicio de los procedimientos de emergencia. Como dato, en la ciudad se inscribieron más de 400 entidades públicas y privadas.

Didier Rodríguez, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que el propósito es revisar los protocolos de respuesta, identificar dificultades y fortalecer la preparación de las instituciones ante posibles emergencias.

¿Cómo se desarrollará el simulacro en Bucaramanga?

Durante la jornada se realizarán ejercicios de evacuación y desplazamientos hacia puntos de encuentro previamente establecidos. Sin embargo, no todas las edificaciones tendrán que evacuar, pues también se pondrán a prueba procedimientos de refugio dentro de las instalaciones.

Uno de los ejercicios se realizará en la Alcaldía de Bucaramanga. Allí, los funcionarios de los pisos primero y segundo deberán evacuar, mientras que quienes estén en los pisos tercero, cuarto y quinto realizarán un ejercicio de refugio en el lugar.

¿Qué deben tener en cuenta los ciudadanos?

Durante el simulacro podrán escucharse alarmas y observarse movimientos de funcionarios y organismos de respuesta en diferentes puntos de Bucaramanga.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, pues se trata de un ejercicio programado y no necesariamente de una emergencia real.

A las 2:00 de la tarde se realizará una evaluación en un Puesto de Mando Unificado. Las autoridades revisarán el desarrollo de la jornada y los resultados de los ejercicios realizados.

El objetivo será identificar aspectos por mejorar en los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias en la ciudad.