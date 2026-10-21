Bucaramanga participará en el Simulacro Nacional de Emergencias: así será la jornada
Hoy, miércoles 21 de octubre, a las 10:00 de la mañana, se activarán alarmas y se realizarán evacuaciones en diferentes puntos de Bucaramanga. Las autoridades pidieron mantener la calma, pues se trata de un ejercicio para evaluar la respuesta ante posibles emergencias.
Bucaramanga participará este miércoles 21 de octubre en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Una jornada que busca evaluar cómo reaccionan las instituciones y los ciudadanos ante una situación de riesgo.
El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana. A esa hora, se activarán las alarmas que marcarán el inicio de los procedimientos de emergencia. Como dato, en la ciudad se inscribieron más de 400 entidades públicas y privadas.
Didier Rodríguez, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que el propósito es revisar los protocolos de respuesta, identificar dificultades y fortalecer la preparación de las instituciones ante posibles emergencias.
¿Cómo se desarrollará el simulacro en Bucaramanga?
Durante la jornada se realizarán ejercicios de evacuación y desplazamientos hacia puntos de encuentro previamente establecidos. Sin embargo, no todas las edificaciones tendrán que evacuar, pues también se pondrán a prueba procedimientos de refugio dentro de las instalaciones.
Uno de los ejercicios se realizará en la Alcaldía de Bucaramanga. Allí, los funcionarios de los pisos primero y segundo deberán evacuar, mientras que quienes estén en los pisos tercero, cuarto y quinto realizarán un ejercicio de refugio en el lugar.
¿Qué deben tener en cuenta los ciudadanos?
Durante el simulacro podrán escucharse alarmas y observarse movimientos de funcionarios y organismos de respuesta en diferentes puntos de Bucaramanga.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, pues se trata de un ejercicio programado y no necesariamente de una emergencia real.
A las 2:00 de la tarde se realizará una evaluación en un Puesto de Mando Unificado. Las autoridades revisarán el desarrollo de la jornada y los resultados de los ejercicios realizados.
El objetivo será identificar aspectos por mejorar en los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias en la ciudad.