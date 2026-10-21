¿Quién es el alcalde de Villanueva, Santander capturado por presuntos actos de corrupción?

Bucaramanga

El alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla, capturado en cumplimiento de una orden judicial, es uno de los mandatarios más jóvenes del departamento; tiene apenas 29 años. En su cuenta de Facebook, Gómez Mancilla se define como un politólogo “con sueños de construir un país mejor”.

En los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, relacionados con el tema electoral, reposan las actas de los comicios regionales de 2023; José Luis Gómez Mancilla fue elegido en las comisiones regionales de 2023 por una coalición llamada Villanueva Es Ahora. Obtuvo 2.596 votos.

En las elecciones de 2.023, el alcalde se enfrentó a Juan Carlos Ortiz Porras de la Nueva Fuerza Democrática; Erick David RomeroVelásquez de una coalición conformada por el Centro Democrática y En Marcha y Mauricio Pérez Vega, del Nuevo Liberalismo.

José Luis Gómez, alcalde de Villanueva, Santander, en campaña política en 2.023 Ampliar José Luis Gómez, alcalde de Villanueva, Santander, en campaña política en 2.023 Cerrar

El alcalde es hijo del exdiputado a la asamblea de Santander, José Luis Gómez Patiño quien también orientó los destinos de esa población localizada en la provincia Guanentina entre San Gil y Barichara.

Una de las recientes intervenciones del alcalde fue durante un encuentro de autoridades de Santander con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en julio pasado en Bucaramanga. Entonces, el alcalde habló en representación de sus 18 colegas de la provincia de Guanentá.

Entre los proyectos que mencionó el 14 de julio, en el acto en Bucaramanga, el alcalde habló de la necesidad de impulsar la pavimentación de la vía San Gil–Cabrera y la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para Villanueva, Barichara y Cabrera.

Hace apenas unos días, el alcalde había sostenido un enfrentamiento con algunos de los concejales de su municipio por cuenta del archivo del proyecto de pavimentación de los barrios Cristo Rey y Nelson Gómez.

“Nos engañaron. Me pidieron que, en primera instancia, socializara el proyecto con ellos y, posteriormente, con la comunidad. Aceptamos su propuesta, fuimos hasta el concejo hablamos con ellos y les expusimos la importancia de este proyecto, teniendo en cuenta las dificultades que vienen enfrentando las comunidades de estos sectores”, escribió el pasado 13 de octubre en un comunicado.

Junto al alcalde fue capturado el concejal Fredy Albeyro Pineda Vesga, quien obtuvo la mayor votación en las elecciones regionales de 2.023 con el aval de Cambio Radical.