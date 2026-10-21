Estudio de la UIS halló que 3 de cada 10 pacientes examinados tras un infarto cerebral tenían Chagas

Son casi tres de cada diez examinados. Una investigación de la Universidad Industrial de Santander (UIS) encontró que 61 de los 210 pacientes a quienes les hicieron la prueba de Chagas en el Hospital Universitario de Santander (HUS), después de sufrir un infarto cerebral, tenían la infección.

Los investigadores revisaron los registros de aproximadamente 1.155 pacientes atendidos por enfermedad cerebrovascular entre 2017 y 2024. De ellos, solo 210 tenían una prueba de Chagas y 61 dieron positivo. El 29 % corresponde a ese grupo examinado, no a todos los pacientes con infarto cerebral de Santander.

¿Por qué importa? Porque una persona puede tener Chagas durante años sin saberlo. La infección, transmitida principalmente por un insecto conocido en la región como pito, puede dañar el corazón y favorecer la formación de coágulos que llegan al cerebro y provocan un infarto cerebral.

El estudio encontró que el 45 % de los pacientes con Chagas tenía el corazón debilitado. Pues, su capacidad para bombear sangre estaba muy reducida. Entre quienes no tenían la infección, ese porcentaje fue del 13 %.

¿Qué sorprendió a los investigadores? Que algunos pacientes de alrededor de 50 años tenían Chagas y habían sufrido un infarto cerebral, aunque su corazón no estaba agrandado.

Laura Marcela Rey, médica residente de Medicina Interna de la UIS e investigadora del estudio, explicó a Caracol Radio que el agrandamiento del corazón es una de las señales que suelen llevar a los médicos a sospechar de esta enfermedad.

Pero los resultados muestran que también hay que considerar el Chagas en pacientes que no presentan esa señal.

“Lo que uno está acostumbrado ver es enfermedad en adultos muy mayores, pero en realidad son pacientes jóvenes de 50 años que tenían esa enfermedad y el corazón no estaba tan grande”, explicó Laura Marcela Rey, investigadora de la UIS.

¿En qué municipios encontraron pacientes con Chagas? Rey mencionó a Mogotes como uno de los principales focos entre los casos estudiados. También habló de Socorro, en Santander, y Simití, en el sur de Bolívar.

El HUS atiende personas de diferentes municipios y departamentos. Por eso, la investigación no establece que esos tres municipios sean los que tienen más casos de Chagas en la región. Lo que encontró fue que varios de los pacientes examinados vivían en esas zonas.

El Chagas puede provocar arritmias, debilitar el corazón y facilitar la formación de coágulos. Cuando uno de ellos llega al cerebro y bloquea una arteria, puede causar un infarto cerebral.

¿Qué debería cambiar? Los investigadores plantean ampliar las pruebas para detectar Chagas antes de que aparezcan complicaciones.

Rey explicó que muchas personas reciben el diagnóstico cuando ya tienen daños importantes en el corazón o han sufrido un infarto cerebral. En esas etapas, las opciones para tratar la infección y prevenir sus consecuencias son más limitadas.

“La idea sería hacer tamizajes, pruebas serológicas por los seguros, por las entidades de salud para poder tratarlos a tiempo”, señaló la investigadora.

Por eso, una de las conclusiones del estudio es que se debe buscar la enfermedad más temprano, especialmente en las zonas donde el Chagas ha sido frecuente.