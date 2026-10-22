Camilo inició su gira “Para Cuando Sean Mayores” y anuncia conciertos en Bogotá y Barranquilla

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 22: Singer Camilo poses for photos during a press conference for the release of his new album "Para Cuando Sean Mayores" at Estudios 5020 MX on September 22, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El cantante colombiano Camilo inició su gira “Para Cuando Sean Mayores Tour” con tres conciertos en Miami, Orlando y Puerto Rico, donde presentó un espectáculo inspirado en su quinto álbum de estudio, que lleva el mismo nombre. Ahora, el artista prepara su llegada a Colombia con presentaciones en Barranquilla y Bogotá durante diciembre de 2026.

La gira convierte el escenario en un universo de cuentos y recuerdos. Vestido con un pijama azul, el artista se presentó en el Kaseya Center de Miami, el Kia Center de Orlando y el Coliseo de Puerto Rico, con una puesta en escena que incluye un pequeño teatro, telas colgantes y una luna que desciende sobre el escenario.

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El espectáculo reúne 25 canciones de diferentes etapas de su carrera, entre ellas “Vida de Rico”, “El Mismo Aire”, “Tattoo”, “Una Vida Pasada”, “BEBÉ” y “KESI”. También cuenta con la participación de Evaluna, con quien interpreta temas como “Por Primera Vez” y “La Medalla”.

¿Cuándo se presentará Camilo en Colombia?

El recorrido colombiano comenzará en Barranquilla, el 4 de diciembre de 2026, en el Centro de Eventos Puerta de Oro. Posteriormente, el cantante se presentará en Bogotá los días 11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena. Para la primera fecha en la capital, la organización informa que quedan las últimas entradas disponibles.

El concepto de la gira está ligado a “Para Cuando Sean Mayores”, un álbum de 13 canciones que Camilo creó a partir de su experiencia como padre de Índigo y Amaranto. La producción propone una reflexión sobre la importancia de conservar la imaginación, reconocer las emociones y mantener viva la conexión con la infancia.

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Las entradas para los conciertos en Colombia están disponibles a través de TuBoleta, donde los seguidores pueden consultar la información de cada fecha.

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Tras sus primeras presentaciones, Camilo continuará su recorrido internacional con conciertos en Chicago y Nueva York, antes de llevar su espectáculo a Sudamérica.