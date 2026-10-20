Los Beatles contarán con una nueva experiencia inmersiva para sus fanáticos: ¿Dónde y cuándo abrirá?

25th November 1963: A group shot of the Beatles, Ringo Starr (in the background), George Harrison (1943 - 2001), Paul McCartney and John Lennon (1940 - 1980), pictured during a performance on Granada TV's Late Scene Extra television show filmed in Manchester, England on November 25, 1963. (Photo by Fox Photos/Getty Images) / Fox Photos

Este martes se anunció la creación de un espacio dedicado a los Beatles en Liverpool, con una superficie de aproximadamente 9.290 metros cuadrados.

Este proyecto supondrá el traslado de la actual exposición “The Beatles Story” a una nueva ubicación en el corazón de la ciudad, con un espacio más de cuatro veces mayor que el que ocupa actualmente en Albert Dock.

¿Qué traerá esta nueva experiencia?

La experiencia llevará a los seguidores desde la infancia de los integrantes de la banda en el Liverpool de la posguerra, pasando por Hamburgo, The Cavern, la “Beatlemanía”, Abbey Road, el Shea Stadium, Savile Row y más allá.

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Varios de estos escenarios inmersivos se recrearán con los decorados y objetos de “The Beatles: A Four-Film Cinematic Event”.

Aprovechando el revuelo generado por las películas, la experiencia tiene previsto abrir sus puertas en 2028, poco después de su estreno mundial en abril de ese año.

El ambicioso plan fue anunciado por Apple Corps, la empresa fundada en 1968 para supervisar los intereses creativos y comerciales de los Beatles, y supondrá la primera experiencia oficial para los seguidores, gestionada por la compañía en Liverpool.

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Apple Corps asumirá la gestión de la actual muestra “The Beatles Story” en 2027, para luego trasladar la atracción a su nueva ubicación en 2028.

¿Qué otras experiencias habrá?

Asimismo, se hará cargo de la torre St John’s Beacon de Liverpool, de unos 122 metros de altura, para albergar la experiencia “Yellow Submarine”.

La nueva “Beatles Story” en Liverpool será la segunda experiencia permanente sobre los Beatles gestionada por Apple Corps, tras la próxima atracción en el número 3 de Savile Row, en Londres, cuya apertura está prevista para finales de 2027.