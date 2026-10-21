Kenia: Gurú será condenado por matar de hambre a 191 seguidores

La justicia keniana determinó que Paul Mackenzie, un taxista que se denominaba pastor, causó la muerte de sus seguidores haciéndolos ayunar hasta la muerte para ‘conocer a Jesús’. (Foto: Lucas Mukasa/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Un tribunal de Kenia declaró culpable a un gurú que se autoproclamó predicador y a sus cómplices, acusados de haber asesinado a 191 adeptos, en su mayoría niños, en el marco de secta que incitaba a sus seguidores a dejar de alimentarse.

Cientos de cadáveres han sido descubiertos desde 2023 en la localidad costera de Malindi, en lo que se conoció como la “masacre del bosque de Shakahola”, una de las peores tragedias relacionadas con sectas a nivel mundial.

“Estoy convencido de que la fiscalía ha demostrado la culpabilidad de los 29 acusados por el asesinato de 190 niños y un adulto”, afirmó el juez en un tribunal de Mombasa, a orillas del océano Índico.

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Paul Nthenge Mackenzie, un extaxista que se autodenominaba pastor, y sus cómplices se declararon inocentes de 191 cargos de homicidio en 2024. El gurú fue acusado de haber incitado a sus seguidores a ayunar hasta la muerte para “conocer a Jesús”.

El autoproclamado pastor Paul Mackenzie, lider del llamado 'Culto del Hambre', ante la corte de Shanzu en Mombasa, (Foto: Lucas Mukasa/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar El autoproclamado pastor Paul Mackenzie, lider del llamado 'Culto del Hambre', ante la corte de Shanzu en Mombasa, (Foto: Lucas Mukasa/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

En los tres años transcurridos desde el siniestro hallazgo, se han desenterrado más cuerpos de niños, mujeres y hombres en los alrededores, elevando el total de víctimas a más de 400.

Durante la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas, muchos de los cuales viajaron a Mombasa desde comunidades rurales situadas a lo largo de la costa.

¿Regulación religiosa?

Francis Wanje, de 62 años, perdió a ocho miembros de su familia, entre ellos a su hija y a dos nietos.

Seguidores de Paul Mackenzie. (Foto: James Wakibia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Ampliar Seguidores de Paul Mackenzie. (Foto: James Wakibia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Cerrar

“Esperamos un fallo que sirva de lección para toda la sociedad, para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder”, dijo, expresando su indignación por lo que denunció como inacción inicial del gobierno.

El caso conmocionó a los kenianos, muchos de los cuales han pedido regulaciones más estrictas en materia de religión.

Mackenzie también negó los cargos por “terrorismo” y homicidio culposo, en otros casos distintos.

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Durante el juicio, la corte escuchó a más de 120 testigos sobre los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en el complejo de 325 hectáreas ubicado en el bosque de Shakahola, donde el gurú predicaba.

Jerarquía basada en muertes

La fiscalía alega que Mackenzie “inició y dirigió” el ayuno extremo, afirmando que existía una “jerarquía estructurada de muerte” en la que primero fallecían los niños, luego los adolescentes, las mujeres y, por último, los hombres.

La justicia keniana determinó que Paul Mackenzie, un taxista que se denominaba pastor, causó la muerte de sus seguidores haciéndolos ayunar hasta la muerte para ‘conocer a Jesús’. (Foto: Lucas Mukasa/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar La justicia keniana determinó que Paul Mackenzie, un taxista que se denominaba pastor, causó la muerte de sus seguidores haciéndolos ayunar hasta la muerte para ‘conocer a Jesús’. (Foto: Lucas Mukasa/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Las autopsias revelaron que la mayoría de las víctimas murieron de hambre, mientras otros, incluidos niños, habrían sido estrangulados, golpeados o asfixiados.

Mackenzie fue detenido en abril de 2023, después de que algunos seguidores fueran rescatados gracias a un grupo defensor de los derechos humanos que alertó a las autoridades.

La operación policial posterior sacó a la luz cientos de fosas comunes poco profundas. Las excavaciones tuvieron que ser suspendidas temporalmente ante el creciente número de cuerpos descubiertos, ya que las morgues locales se quedaron sin espacio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia informó en 2024 que el número de muertos ascendía a 429. Hasta la fecha, algunas víctimas siguen sin ser identificadas.

No es la primera vez

En enero, Mackenzie fue acusado por el hallazgo de otros 52 cadáveres en una aldea cercana.

El autoproclamado pastor Paul Mackenzie en un primer juicio en 2023. (Foto: Andrew Kasuku/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Ampliar El autoproclamado pastor Paul Mackenzie en un primer juicio en 2023. (Foto: Andrew Kasuku/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Cerrar

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Este autoproclamado pastor, con antecedentes de extremismo, eludió a las autoridades durante años.

En 2003, fundó la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias y estableció sucursales en Nairobi y a lo largo de la costa de Kenia, que atrajeron a miles de fieles antes de que, según él, decidiera cerrarla en 2019.

Fue detenido en 2017 por cargos de “radicalización”, fue absuelto y luego detenido nuevamente en 2019 en Shakahola, tras la muerte de dos niños, pero fue liberado bajo fianza.