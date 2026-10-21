Comerciantes de Tunja elegirán nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio el 3 de diciembre

El 3 de diciembre de 2026 será elegida la nueva Junta Directiva de la cámara de comercio de Tunja.

Tunja

La Cámara de Comercio de Tunja avanza en el proceso de elección de los nuevos miembros de su Junta Directiva, una jornada prevista para el próximo jueves 3 de diciembre, en la que los comerciantes afiliados podrán elegir a seis de los nueve integrantes del órgano directivo.

Albert Estupiñán, exmiembro de la Junta Directiva de la entidad, señaló que actualmente se adelanta la inscripción de las planchas, proceso que, según el cronograma establecido, se desarrolla entre el 15 y el 30 de octubre, con plazo para modificaciones hasta el 3 de noviembre.

“La junta directiva está integrada por nueve miembros, tres delegados del Gobierno nacional y seis que van a ser elegidos por nosotros, los comerciantes afiliados de la Cámara de Comercio de Tunja”, aseguró.

Estupiñán señaló que los comerciantes interesados en participar pueden conformar e inscribir sus propias planchas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El número de listas dependerá de las postulaciones que se presenten antes del cierre de las inscripciones.

“Todo aquel que quiera participar dentro de la gobernabilidad de la Cámara de Comercio de Tunja lo puede hacer. Simplemente tiene que tener la voluntad e inscribir su plancha, como mínimo con un renglón y su respectivo suplente personal”, agregó.

Para esta elección, cerca de 1.252 afiliados estarían habilitados para votar. La asignación de los seis puestos se realizará mediante el sistema de cociente electoral, de acuerdo con la votación obtenida por las planchas participantes.

La votación también será virtual

Una de las novedades de esta jornada será la posibilidad de votar por medios electrónicos, además de los mecanismos dispuestos en las oficinas de la Cámara de Comercio dentro de su jurisdicción.

“En esta oportunidad tenemos una condición diferente a las elecciones de hace cuatro años: la Superintendencia le dio la directriz a las cámaras de comercio para que la votación también sea de manera virtual”, señaló el comerciante.

La entidad deberá habilitar el mecanismo electrónico y disponer de sus 12 oficinas para facilitar la participación de los comerciantes afiliados en este proceso de elección.