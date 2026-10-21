Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 00:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Imponen multas de casi $1 millón a responsables de arrojar basuras en La Sierrita, en Barranquilla

El hecho grabado en un video fue publicado a través de las redes sociales.

Tres personas arrojan basuras a un arroyo en Barranquilla. Foto: Captura de video.

Tres personas arrojan basuras a un arroyo en Barranquilla. Foto: Captura de video.

Tres personas arrojan basuras a un arroyo en Barranquilla. Foto: Captura de video.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Multas de casi $1 millón impusieron a los responsables de arrojar basura a un arroyo de La Sierrita, en Barranquilla. El hecho fue dado a conocer en redes sociales.

Según se conoció el hecho se dio en la calle 88 con carrera 5E en donde, a través de un video, se observa a tres hombres arrojando basuras y residuos a un arroyo que pasa por el lugar.

Ante esto, el alcalde Alejandro Char ordenó la identificación de estas personas y la imposición de las multas. Manifestó que para que Barranquilla sea una ciudad limpia y linda se debe cuidar entre todos.

Hacen llamado para evitar arrojar basuras a arroyos

Por su parte, Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de Barranquilla, advirtió que arrojar basuras a los arroyos constituye un comportamiento contrario a la preservación del recurso hídrico y genera una multa.

Por su parte, La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que, durante este año, se han retirado 14.200 toneladas de basura en caños, trampa y arroyos en la ciudad. La más reciente limpieza fue realizada a 50 canales pluviales en donde se retiraron 5.800 toneladas de basura.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado