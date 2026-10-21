Imponen multas de casi $1 millón a responsables de arrojar basuras en La Sierrita, en Barranquilla

Multas de casi $1 millón impusieron a los responsables de arrojar basura a un arroyo de La Sierrita, en Barranquilla. El hecho fue dado a conocer en redes sociales.

Según se conoció el hecho se dio en la calle 88 con carrera 5E en donde, a través de un video, se observa a tres hombres arrojando basuras y residuos a un arroyo que pasa por el lugar.

Ante esto, el alcalde Alejandro Char ordenó la identificación de estas personas y la imposición de las multas. Manifestó que para que Barranquilla sea una ciudad limpia y linda se debe cuidar entre todos.

Hacen llamado para evitar arrojar basuras a arroyos

Por su parte, Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de Barranquilla, advirtió que arrojar basuras a los arroyos constituye un comportamiento contrario a la preservación del recurso hídrico y genera una multa.

Por su parte, La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que, durante este año, se han retirado 14.200 toneladas de basura en caños, trampa y arroyos en la ciudad. La más reciente limpieza fue realizada a 50 canales pluviales en donde se retiraron 5.800 toneladas de basura.