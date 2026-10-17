Comunidad de Villa Campestre cuestiona obras de La Gran Vía por riesgos hidráulicos y movilidad

La comunidad de Villa Campestre se reunió con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en un encuentro realizado en una universidad de Puerto Colombia, para plantear sus inquietudes sobre las obras de La Gran Vía. Entre los principales cuestionamientos está la capacidad de los canales construidos para conducir el volumen de agua, preocupación expuesta por el ciudadano Camilo Manotas.

Cuestionan manejo de aguas y movilidad

Durante la reunión, los habitantes también alertaron sobre las problemáticas asociadas a los arroyos en el sector y solicitaron respuestas frente a los posibles riesgos hidráulicos.

“Las aguas que confluyen en el deprimido suman seis metros cúbicos: 3,5 provienen de la cuenca del Colegio Alemán y los otros 2,5 corresponden al agua que se recoge en las calzadas de la vía. Sin embargo, el gobernador habla de 10 metros cúbicos. Esto me genera aún más inquietudes: ¿cómo se va a transportar ese volumen de agua hasta la ciénaga de Mallorquín si el canal antiguo de Villa Campestre tiene una capacidad de apenas tres metros cúbicos? Esta es una preocupación que planteé desde la presentación del diseño y que, hasta el momento, sigue sin resolverse”, explicó Camilo Manotas.

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Ante estas inquietudes, la Gobernación del Atlántico propuso una nueva mesa de trabajo para revisar los aspectos hidráulicos del proyecto. Los ciudadanos también denunciaron la falta de demarcación vial en barrios aledaños y la ausencia de paleteros, situaciones que estarían generando dificultades para la movilidad en la zona.