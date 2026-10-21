Santa Marta evaluó su respuesta ante emergencias con simulacro en colegios y entidades

El ejercicio comenzó a las 10:00 de la mañana, después de la instalación del Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinó el desarrollo de las actividades. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta puso a prueba sus protocolos de respuesta ante emergencias durante el Simulacro Nacional 2026, una jornada que tuvo como escenario principal la Normal Superior María Auxiliadora y que involucró a estudiantes, docentes, organismos de socorro y funcionarios de distintas entidades.

El ejercicio comenzó a las 10:00 de la mañana, después de la instalación del Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinó el desarrollo de las actividades. En la institución educativa participaron más de 1.760 estudiantes, junto con docentes y personal del plantel.

Durante la jornada se desarrollaron cinco escenarios: evacuación general por un sismo, rescate de un trabajador atrapado en altura, control de un conato de incendio, búsqueda de dos estudiantes reportadas como desaparecidas y atención médica a dos alumnas que requerían asistencia en el tercer piso de bachillerato.

La actividad buscaba medir la capacidad de reacción de los participantes y la coordinación de las entidades ante situaciones que podrían presentarse en una emergencia real.

Claudia Patricia Aarón, jefa de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático de Santa Marta, calificó positivamente el desarrollo del ejercicio y anunció que se revisarán los tiempos de respuesta de los organismos participantes.

“Fue exitoso de principio a fin. Vamos a evaluar los tiempos de respuesta de cada uno de los organismos de socorro, pero podemos dar un parte de tranquilidad en cuanto al manejo de la evacuación por sismo en instituciones educativas”, señaló la funcionaria.

La jornada también se desarrolló en el Palacio Distrital, donde funcionarios, contratistas y visitantes evacuaron hacia el parque Simón Bolívar ante un escenario hipotético de sismo. Allí, las brigadas atendieron situaciones simuladas que incluyeron a una persona con trauma craneoencefálico, otra en crisis emocional y un conato de incendio en el área de Tesorería.

Además, más de 180 empresas y entidades públicas y privadas inscritas participaron simultáneamente en el ejercicio, que contó con el acompañamiento de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y otras dependencias distritales.

Desde la Defensa Civil, su director seccional en el Magdalena, Roberto Carlos Bustillo, destacó la coordinación entre los organismos de respuesta y el funcionamiento de las comunicaciones durante la actividad.

“Vimos una coordinación muy buena entre Bomberos, Cruz Roja, la OGRICC, el CRUE, Defensa Civil y Policía Nacional. Las comunicaciones fueron muy buenas, dando un buen resultado de este simulacro”, manifestó.

Tras la jornada, las autoridades deberán analizar los tiempos de evacuación y respuesta para establecer qué aspectos requieren ajustes. La evaluación permitirá determinar los avances y las necesidades de preparación frente a posibles emergencias en Santa Marta.