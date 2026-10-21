Unidad de Restitución de Tierras revisó en Santa Marta los retos para atender a las víctimas

La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Myriam Carolina Martínez Cárdenas, visitó Santa Marta. Foto: URT

La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Myriam Carolina Martínez Cárdenas, visitó Santa Marta para reunirse con los equipos territoriales del Magdalena y revisar las dificultades que enfrenta la entidad para avanzar en los procesos de restitución.

El encuentro tuvo como objetivo identificar los principales retos en la implementación de esta política pública y evaluar acciones para mejorar la atención a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras.

Durante la jornada, la directora y los profesionales de distintas áreas analizaron medidas para fortalecer la gestión institucional y avanzar en los procesos que buscan devolver los derechos sobre sus predios a las personas afectadas.

Otro de los puntos abordados fue el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales relacionadas con la restitución, con el propósito de mejorar la respuesta institucional a quienes esperan una solución a sus solicitudes.

La directora general señaló que la entidad busca fortalecer la atención a las víctimas, mejorar la gestión y cumplir las órdenes de los jueces.

La visita hace parte de una serie de jornadas de trabajo con los equipos territoriales de la URT para conocer sus necesidades y fortalecer la implementación de la política de restitución de tierras