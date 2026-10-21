Unidad de Restitución de Tierras revisó en Santa Marta los retos para atender a las víctimas
La directora general de la entidad, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, se reunió en Santa Marta con el equipo territorial para revisar las dificultades en la atención a las víctimas y las acciones para avanzar en los procesos de restitución de predios.
La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Myriam Carolina Martínez Cárdenas, visitó Santa Marta para reunirse con los equipos territoriales del Magdalena y revisar las dificultades que enfrenta la entidad para avanzar en los procesos de restitución.
El encuentro tuvo como objetivo identificar los principales retos en la implementación de esta política pública y evaluar acciones para mejorar la atención a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras.
Durante la jornada, la directora y los profesionales de distintas áreas analizaron medidas para fortalecer la gestión institucional y avanzar en los procesos que buscan devolver los derechos sobre sus predios a las personas afectadas.
Otro de los puntos abordados fue el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales relacionadas con la restitución, con el propósito de mejorar la respuesta institucional a quienes esperan una solución a sus solicitudes.
La directora general señaló que la entidad busca fortalecer la atención a las víctimas, mejorar la gestión y cumplir las órdenes de los jueces.
La visita hace parte de una serie de jornadas de trabajo con los equipos territoriales de la URT para conocer sus necesidades y fortalecer la implementación de la política de restitución de tierras