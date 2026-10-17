100 niños de Sitionuevo, Magdalena reciben bicicletas para poder ir a su colegio
La entrega se realizó en la Institución Educativa Departamental (IED) San José, como parte de la gestión del gobierno departamental contra la deserción escolar y en favor de la educación integral.
Santa Marta
Cien niños de Sitionuevo cuentan ahora con nuevas ‘Bicis de la Alegría’, una alternativa de movilidad sostenible para facilitar sus desplazamientos hacia el colegio y sus actividades cotidianas.
La entrega se realizó en la Institución Educativa Departamental (IED) San José, como parte de la gestión del gobierno departamental contra la deserción escolar y en favor de la educación integral.
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“Con esto ya completamos cerca de 1.200 de las más de 3.500 que se van a entregar en todo el departamento. Se beneficiaron no solamente niños de la cabecera de Sitionuevo, sino también de corregimientos como Carmona y Palermo”, dijo el jefe de la Oficina de Tránsito de la Gobernación, Ernesto Castro.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...