100 niños de Sitionuevo, Magdalena reciben bicicletas para poder ir a su colegio

Santa Marta

Cien niños de Sitionuevo cuentan ahora con nuevas ‘Bicis de la Alegría’, una alternativa de movilidad sostenible para facilitar sus desplazamientos hacia el colegio y sus actividades cotidianas.

La entrega se realizó en la Institución Educativa Departamental (IED) San José, como parte de la gestión del gobierno departamental contra la deserción escolar y en favor de la educación integral.

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“Con esto ya completamos cerca de 1.200 de las más de 3.500 que se van a entregar en todo el departamento. Se beneficiaron no solamente niños de la cabecera de Sitionuevo, sino también de corregimientos como Carmona y Palermo”, dijo el jefe de la Oficina de Tránsito de la Gobernación, Ernesto Castro.