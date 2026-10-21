¿Nueva ley de sometimiento mantiene beneficios a criminales? Congresistas debaten en 6AM W
Ariel Ávila y Hernán Cadavid estuvieron en Caracol Radio debatiendo sobre el contenido e impacto del nuevo proyecto de ley de sometimiento.
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David Otero
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