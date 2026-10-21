Representantes del Centro Democrático se enfrentaron en el Congreso: así se vivió el momento

En medio de la discusión de la Ley de Sometimiento, que se lleva a cabo en las comisiones primeras del Congreso, se presentó un enfrentamiento que llamó la atención de los asistentes.

De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, los representantes del Centro Democrático Jaime Arizabaleta y José Uscátegui protagonizaron un altercado por diferencias relacionadas con la programación del proyecto de ley conocido como ‘Ley Anticapuchos’, de autoría de Arizabaleta y Julio César Triana.

Allí se observó que los dos congresistas estaban discutiendo y que Daniel Briceño tuvo que subir rápidamente al atril para evitar una mayor confrontación.

El representante José Uscátegui le aseguró a Caracol Radio que hay seis actos legislativos represados, razón por la cual no ha sido posible agendar el proyecto de ley presentado por su colega del Centro Democrático.