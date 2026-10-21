Barranquilla refuerza controles contra arrojo de basuras en espacios públicos
En materia de recuperación urbana, la Alcaldía informó que durante 2026 ha intervenido 21 puntos críticos.
Tras la circulación de un video que dejó en evidencia a personas arrojando basuras en espacios públicos de Barranquilla, la Alcaldía intensificó las jornadas pedagógicas y los operativos de control para prevenir estas conductas y evitar la acumulación de residuos en calles y arroyos. La Administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidar el entorno y contribuir a mantener limpia la ciudad.
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A través del programa ‘Barranquilla Limpia y Linda’, la Oficina de Servicios Públicos, varias secretarías distritales y la Policía desarrollan actividades de sensibilización y vigilancia para reducir estas prácticas. La Administración distrital también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar los comportamientos que afectan la limpieza y el cuidado del entorno.
Multas y sanciones por arrojar basuras
El Distrito recordó que arrojar residuos en el espacio público constituye un comportamiento contrario a la convivencia, sancionado por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecido en la Ley 1801 de 2016. La infracción puede acarrear una multa general tipo 4 y la obligación de participar en actividades pedagógicas o jornadas de limpieza.
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En materia de recuperación urbana, la Alcaldía informó que durante 2026 ha intervenido 21 puntos críticos, con lo que la cifra asciende a 87 lugares recuperados durante la actual administración distrital. Según el balance oficial, estas acciones han permitido recuperar 77.589 metros cuadrados y beneficiar a 128.521 habitantes.
La Administración distrital insistió en que mantener limpia la ciudad requiere la participación de la comunidad, especialmente para evitar que los residuos terminen en los arroyos y obstruyan los sistemas de drenaje. Por ello, invitó a los barranquilleros a disponer correctamente las basuras y denunciar a quienes arrojen desechos en lugares no autorizados.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....