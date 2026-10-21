Barranquilla refuerza controles contra arrojo de basuras en espacios públicos

Tras la circulación de un video que dejó en evidencia a personas arrojando basuras en espacios públicos de Barranquilla, la Alcaldía intensificó las jornadas pedagógicas y los operativos de control para prevenir estas conductas y evitar la acumulación de residuos en calles y arroyos. La Administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidar el entorno y contribuir a mantener limpia la ciudad.

A través del programa ‘Barranquilla Limpia y Linda’, la Oficina de Servicios Públicos, varias secretarías distritales y la Policía desarrollan actividades de sensibilización y vigilancia para reducir estas prácticas. La Administración distrital también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar los comportamientos que afectan la limpieza y el cuidado del entorno.

Multas y sanciones por arrojar basuras

El Distrito recordó que arrojar residuos en el espacio público constituye un comportamiento contrario a la convivencia, sancionado por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecido en la Ley 1801 de 2016. La infracción puede acarrear una multa general tipo 4 y la obligación de participar en actividades pedagógicas o jornadas de limpieza.

En materia de recuperación urbana, la Alcaldía informó que durante 2026 ha intervenido 21 puntos críticos, con lo que la cifra asciende a 87 lugares recuperados durante la actual administración distrital. Según el balance oficial, estas acciones han permitido recuperar 77.589 metros cuadrados y beneficiar a 128.521 habitantes.

La Administración distrital insistió en que mantener limpia la ciudad requiere la participación de la comunidad, especialmente para evitar que los residuos terminen en los arroyos y obstruyan los sistemas de drenaje. Por ello, invitó a los barranquilleros a disponer correctamente las basuras y denunciar a quienes arrojen desechos en lugares no autorizados.