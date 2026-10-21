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21 oct 2026 Actualizado 12:31

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¿Cómo acceder a una de las más de 400 viviendas gratuitas en cuatro municipios del Atlántico?

La iniciativa tiene una inversión estimada de $152.500 millones e incluye obras de urbanismo, parques, vías internas y redes de servicios públicos en Suan, Piojó, Manatí y Usiacurí.

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Un proyecto de vivienda de interés prioritario contempla la construcción de 436 casas gratuitas para familias de bajos recursos en los municipios de Suan, Piojó, Manatí y Usiacurí, con una inversión estimada de $152.500 millones y plazos de ejecución de entre 12 y 14 meses.

La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Vivienda, Electrificación y Espacio Público de la Secretaría de Infraestructura del Atlántico, busca facilitar el acceso a una vivienda digna a hogares que no cuentan con los recursos económicos para adquirir una propiedad.

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El proyecto no se limita a la construcción de las casas. Los diseños incluyen andenes, parques, zonas infantiles, alumbrado público, redes de acueducto y alcantarillado, sistemas eléctricos y obras de espacio público, con el propósito de entregar urbanizaciones dotadas de infraestructura básica.

Según explicó la subsecretaria de Vivienda, Electrificación y Espacio Público, Rocío Jiménez Hurtado, las soluciones habitacionales están dirigidas a personas que actualmente no tienen posibilidades económicas de acceder a este tipo de beneficio.

Así se distribuirán las viviendas

Suan: Se proyectan 100 viviendas en el lote Burgos, ubicado en la urbanización La Inmaculada. El diseño contempla 3.863 metros cuadrados para recreación, parques y una minicancha. La inversión estimada es de $48.000 millones y el plazo de ejecución, de 14 meses.

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Piojó: Se construirían 100 viviendas en un predio contiguo a Villa Paraíso, en la vía hacia Agua Viva. La urbanización incluirá plazas y un mirador, además de muros de contención para responder a las condiciones topográficas del terreno. El presupuesto estimado es de $50.209 millones, con un plazo de 14 meses.

Manatí: El proyecto contempla 100 viviendas en la urbanización Manatí Primero, en el sector conocido como Corredor de Verano o La Nueva Manatí. La propuesta incluye un parque lineal y 1.802 metros cuadrados de zonas recreativas. La inversión prevista es de $42.000 millones y la ejecución tomaría 14 meses.

Usiacurí: Se proyectan 36 viviendas en el lote La Gloria, cerca de los sectores Isabel Lopito y El Roble. El diseño incluye parques, mobiliario urbano y 433 metros cuadrados de áreas recreativas. La inversión estimada es de $12.291 millones y el plazo de ejecución, de 12 meses.

Diseños adaptados al clima y al terreno

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, cada urbanización tendrá un diseño ajustado a las características del terreno y las condiciones de cada municipio. Las cuatro propuestas incorporan fachadas ventiladas para favorecer la circulación del aire y responder a las altas temperaturas de la región Caribe.

La distribución de las viviendas contempla 100 unidades en cada uno de los municipios de Suan, Piojó y Manatí, mientras que Usiacurí contará con 36, para un total de 336 viviendas.

La iniciativa tiene una inversión proyectada de $152.500 millones, de los cuales $48.000 millones corresponden a Suan, $50.209 millones a Piojó, $42.000 millones a Manatí y $12.291 millones a Usiacurí.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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