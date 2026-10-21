¿Cómo acceder a una de las más de 400 viviendas gratuitas en cuatro municipios del Atlántico?

Un proyecto de vivienda de interés prioritario contempla la construcción de 436 casas gratuitas para familias de bajos recursos en los municipios de Suan, Piojó, Manatí y Usiacurí, con una inversión estimada de $152.500 millones y plazos de ejecución de entre 12 y 14 meses.

La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Vivienda, Electrificación y Espacio Público de la Secretaría de Infraestructura del Atlántico, busca facilitar el acceso a una vivienda digna a hogares que no cuentan con los recursos económicos para adquirir una propiedad.

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El proyecto no se limita a la construcción de las casas. Los diseños incluyen andenes, parques, zonas infantiles, alumbrado público, redes de acueducto y alcantarillado, sistemas eléctricos y obras de espacio público, con el propósito de entregar urbanizaciones dotadas de infraestructura básica.

Según explicó la subsecretaria de Vivienda, Electrificación y Espacio Público, Rocío Jiménez Hurtado, las soluciones habitacionales están dirigidas a personas que actualmente no tienen posibilidades económicas de acceder a este tipo de beneficio.

Así se distribuirán las viviendas

Suan: Se proyectan 100 viviendas en el lote Burgos, ubicado en la urbanización La Inmaculada. El diseño contempla 3.863 metros cuadrados para recreación, parques y una minicancha. La inversión estimada es de $48.000 millones y el plazo de ejecución, de 14 meses.

Piojó: Se construirían 100 viviendas en un predio contiguo a Villa Paraíso, en la vía hacia Agua Viva. La urbanización incluirá plazas y un mirador, además de muros de contención para responder a las condiciones topográficas del terreno. El presupuesto estimado es de $50.209 millones, con un plazo de 14 meses.

Manatí: El proyecto contempla 100 viviendas en la urbanización Manatí Primero, en el sector conocido como Corredor de Verano o La Nueva Manatí. La propuesta incluye un parque lineal y 1.802 metros cuadrados de zonas recreativas. La inversión prevista es de $42.000 millones y la ejecución tomaría 14 meses.

Usiacurí: Se proyectan 36 viviendas en el lote La Gloria, cerca de los sectores Isabel Lopito y El Roble. El diseño incluye parques, mobiliario urbano y 433 metros cuadrados de áreas recreativas. La inversión estimada es de $12.291 millones y el plazo de ejecución, de 12 meses.

Diseños adaptados al clima y al terreno

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, cada urbanización tendrá un diseño ajustado a las características del terreno y las condiciones de cada municipio. Las cuatro propuestas incorporan fachadas ventiladas para favorecer la circulación del aire y responder a las altas temperaturas de la región Caribe.

La distribución de las viviendas contempla 100 unidades en cada uno de los municipios de Suan, Piojó y Manatí, mientras que Usiacurí contará con 36, para un total de 336 viviendas.

La iniciativa tiene una inversión proyectada de $152.500 millones, de los cuales $48.000 millones corresponden a Suan, $50.209 millones a Piojó, $42.000 millones a Manatí y $12.291 millones a Usiacurí.