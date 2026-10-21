Boyacá proyecta llegar a 251 obras de placa huella al cierre de 2026

El gerente de Convites Comunales de Boyacá, Ariel Vargas, señaló que la proyección para finalizar 2026 es alcanzar 251 placa huellas y superar los $30.000 millones en inversión / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

La Gobernación de Boyacá avanza en la construcción de placa huellas mediante convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal, con el propósito de mejorar la red vial terciaria y facilitar la movilidad de las comunidades campesinas.

Ariel Vargas, gerente de Convites Comunales de la Gobernación, destacó los resultados alcanzados y señaló que el departamento espera ampliar la cobertura de estas obras durante los últimos meses del año.

“En días pasados hicimos la gran inauguración de placa huellas, más de 130 entregadas al servicio de nuestras comunidades campesinas. Estos son convenios solidarios realizados con las manos de nuestros campesinos, a través de las juntas de acción comunal”, aseguró Vargas.

El funcionario indicó que, hasta el momento, se han destinado $13.800 millones a estas intervenciones. La proyección para finalizar 2026 es alcanzar 251 placa huellas y superar los $30.000 millones en inversión.

“A finalizar el año vamos a llegar a 251 placa huellas y más de 30 mil millones de pesos. Estamos muy contentos de poder seguir mejorando toda la red terciaria del departamento y la movilidad rural de nuestros campesinos y campesinas”, añadió.

Reuniones con el Gobierno nacional y nuevas obras

Frente a las gestiones con el Gobierno nacional, Vargas destacó los anuncios relacionados con recursos para vías terciarias a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), que permitirían impulsar nuevos proyectos de placa huella en el departamento.

“Es importante escuchar los anuncios de más de 30 mil millones de pesos en vías terciarias, con proyectos de placa huella. Es muy interesante para seguir mejorando la movilidad rural de nuestros campesinos y campesinas”, manifestó el funcionario.

Finalmente, el gerente reiteró que la Administración departamental busca mantener el trabajo articulado entre Gobernación, alcaldías y juntas de acción comunal, con la expectativa de continuar desarrollando nuevas intervenciones viales durante 2027.