Concejo de Medellín aprobó la reforma administrativa del Distrito: 40 nuevos bomberos y 60 agentes

Medellín, Antioquia

El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate la reforma administrativa del Distrito, mediante el Proyecto de Acuerdo 107 de 2026, que establece la estructura administrativa del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, define las funciones de sus dependencias y dispone otros ajustes para responder a las necesidades de la ciudad.

La reforma busca adecuar la Administración Distrital a las responsabilidades derivadas de su transición de municipio a distrito y fortalecer su capacidad para atender desafíos en materia de seguridad y convivencia, movilidad, salud, gestión del riesgo e innovación. Entre los retos contemplados están las nuevas responsabilidades relacionadas con la Cárcel Metropolitana para sindicados, la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la atención de emergencias y desastres.

Medellín tendrá más bomberos y agentes de tránsito

Uno de los cambios destacados es la incorporación de 40 bomberos y 60 agentes de tránsito adicionales a los que ya tiene la ciudad. La medida busca reforzar la atención de emergencias y desastres, así como la gestión de la movilidad y el control vial.

La reforma también contempla dos inspectores de convivencia y paz para fortalecer el control turístico, además de medidas para prevenir y controlar las infracciones urbanísticas. En materia de justicia cercana a la ciudadanía, se crea una Corregiduría Delegada en San Cristóbal.

En seguridad y convivencia, la nueva estructura fortalece la coordinación del Sistema Integral de Atención al Sindicado para la Cárcel Metropolitana, así como la capacidad de respuesta del Sistema 123 y del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín C5i.

Cambios en salud, ciencia, tecnología e innovación

La reforma también fortalece las capacidades institucionales de salud para consolidar las funciones de regulación y supervisión, además de gestionar nuevos recursos para el Fondo Distrital de Salud.

En materia de ciencia, tecnología e innovación, la estructura administrativa contempla el liderazgo de la política y el fondo distrital de CTI, junto con el impulso de la innovación digital como motor del Distrito Inteligente.

Otro de los ajustes es la coordinación de la gestión documental de las 61 entidades públicas del Distrito, con el propósito de fortalecer la organización y administración de la información institucional.

La reforma incorpora 18 direcciones que ya funcionan

El proyecto consolida en la estructura administrativa 18 direcciones que ya están en funcionamiento, con sus respectivos equipos, sin generar costos adicionales, según la información divulgada por la Administración Distrital.

Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 107 de 2026, Medellín busca contar con una Administración más articulada para responder a sus responsabilidades como distrito y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía en áreas como seguridad, movilidad, salud, emergencias y transformación digital.