Vendavales afectan 4.200 hectáreas de banano en el Magdalena y golpean el empleo

Cerca de 4.200 hectáreas de banano han resultado afectadas por los fuertes vientos en el Magdalena. Foto: Caracol Radio/ Asbama

Magdalena

Cerca de 4.200 hectáreas de banano han resultado afectadas por los fuertes vientos en la región, en medio de un panorama económico complejo para los productores. Así lo reveló a Caracol Radio José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de Asbama, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira.

El dirigente explicó que durante este año se han registrado cerca de ocho eventos de vientos que han impactado los cultivos. Según las estimaciones del gremio, las áreas afectadas representan el 20 % de las 20.000 hectáreas sembradas.

“Este año el clima ha sido bien complicado con el sector bananero, bastante inclemente, diría yo. Han sido cerca de ocho eventos de vientos que hemos tenido en Zona Bananera que han afectado una porción muy importante de las áreas sembradas y productivas de banano”, explicó Zúñiga en diálogo con Caracol Radio.

Menores ingresos y dificultades para los productores

A los daños ocasionados por los vendavales se suma la caída del dólar, que ronda los $3.150, frente a los $4.000 que algunos productores habían proyectado para este año. Según el presidente de Asbama, esta situación representa cerca de un 30 % menos de ingresos por la tasa de cambio, mientras aumentan los costos laborales y de insumos como los fertilizantes.

“Tenemos un dólar rondando los 3.150 pesos, muy por debajo de las estimaciones que teníamos para este año, que para muchos se calcularon alrededor de los 4.000 pesos. Entonces, tenemos cerca del 30 % menos de nuestros ingresos vía tasa de cambio”, advirtió el dirigente.

Zúñiga también alertó sobre las dificultades que enfrentan los pequeños productores y las consecuencias para el empleo. Según indicó, algunos han tenido que suspender contratos laborales ante la reducción de su capacidad productiva.

Buscan ayudas y mejores precios

Frente a la situación, Asbama adelanta conversaciones con el Banco Agrario para explorar alternativas de compra de cartera y refinanciación de deudas. También gestiona con el Gobierno nacional posibles ayudas y convenios para aliviar la situación de los productores antes de finalizar el año.

El presidente de la asociación señaló que esperan avances en estas gestiones y destacó el anuncio de reactivar el subsidio al seguro agropecuario a partir del próximo año.

Por otra parte, tras su participación en un encuentro internacional del sector en España, el dirigente hizo un llamado a los supermercados para mejorar los precios pagados por la fruta y distribuir las dificultades económicas entre los distintos actores de la cadena comercial.

“Definitivamente, el banano no puede seguir siendo el precio gancho, el precio más barato en las estanterías, y que se pague tan mal para los productores, que son quienes finalmente tienen la responsabilidad y sobre quienes está recayendo toda la responsabilidad de producir”, sostuvo Zúñiga.

El dirigente insistió en que se necesitan mejores precios para la fruta y una mayor responsabilidad compartida entre los actores de la cadena para enfrentar las dificultades que atraviesa el sector bananero.