Magdalena se viste de Rosa en el marco del día mundial de lucha contra el cáncer/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Con motivo del día de Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama, la Catedral Basílica de Santa Marta se vestirá de rosa. La jornada incluirá una eucaristía a las 5:00 de la tarde y la iluminación del templo con este color.

La invitación fue realizada por Teresa Mejía, presidenta de la Liga Contra el Cáncer en el Magdalena, quien destacó la importancia de generar conciencia sobre la prevención y el diagnóstico oportuno. La dirigente también recordó que la institución desarrolla durante todo el año actividades de orientación y prevención frente a diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de mama, próstata y piel.

“Quiero invitar a todos los samarios hoy 19 de octubre, Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama, vamos a tener una misa a las 5 de la tarde en la Catedral Basílica y la iluminación de rosado del templo. El cáncer es una enfermedad que afecta a todo el mundo”, dijo Teresa Mejía.

Carrera por la vida

Este 25 de octubre la Gobernación del Magdalena realizará la Carrera por la Vida ‘Yo corro por Caro’. Los recursos recaudados serán para la Fundación Corazón Rosa quien apoya a las personas afectadas con esta enfermedad.

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Los 5K de la Carrera por la Vida, miles de magdalenenses, correrán por todas aquellas mujeres que libran y libraron una lucha contra el cáncer de mama.