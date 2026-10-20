Crisis de basuras en Santa Marta llegó al Senado y encendió las alertas por Palangana

El Senado debatió las fallas del aseo y el futuro de Palangana, con alertas por la disposición de basuras. Foto: Corpamag/Senado

La crisis de residuos sólidos en Santa Marta llegó este martes a la Comisión Quinta del Senado, donde se examinaron las fallas en la recolección de basuras, la operación de ATESA y las condiciones del relleno sanitario de Palangana, en medio de cuestionamientos por los impactos ambientales y la falta de soluciones de fondo.

El debate fue citado por la senadora Patricia Caicedo, quien denunció la persistencia de puntos críticos de acumulación de residuos a cielo abierto y cuestionó que las basuras continúen afectando el espacio público, pese a las medidas adoptadas en algunos sectores, como retiran los contenedores y que las basuras persistan.

“Vamos a estar muy vigilantes, del lado de los recicladores y los aprovechadores de residuos de Santa Marta, para el control que corresponde”, afirmó la congresista, quien recordó que en 2023 promovió una acción popular para reclamar la protección del ambiente sano y una prestación eficiente y oportuna del servicio de aseo.

Palangana, con la licencia ambiental vencida y sin una alternativa definida

Uno de los asuntos más sensibles fue el futuro del relleno sanitario de Palangana. Caicedo advirtió que su capacidad de disposición estaría próxima a agotarse y cuestionó que todavía no exista una solución clara para garantizar el manejo de los residuos de la ciudad.

“Palangana excedió la capacidad remanente que son 249.716 toneladas, solamente la ocupación licenciadas del relleno son 14,1 hectáreas, solamente hace falta una hectárea para que cumpla la ocupación”, manifestó la senadora quien también alertó sobre los posibles efectos de los lixiviados y la llegada de desechos a fuentes hídricas que desembocan en el mar Caribe.

Por su parte, María Estela Garzón, superintendente delegada para el servicio de aseo, confirmó que la licencia ambiental de Palangana venció en mayo de 2026 y que la solicitud de modificación presentada por el prestador aún no tenía una respuesta definitiva.

La funcionaria también informó que, de los 509 contenedores contemplados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, solo 434 están operativos, lo que representa un déficit de 75 unidades. A esto se suma la falta de vehículos de carga lateral para vaciarlos. “Se tienen 434 contenedores, pero no se pueden levantar ni hacer nada porque no tienen vehículos de carga lateral”, explicó.

Garzón advirtió que, si Palangana deja de operar, las alternativas serían trasladar los residuos a rellenos sanitarios de Soledad o Aracataca, lo que podría aumentar las tarifas por los costos adicionales de transporte.

Reciclaje y residuos que terminan en los ríos, otros puntos del debate

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, atribuyó la problemática a dificultades históricas en la gestión de residuos y planteó la necesidad de cambiar el modelo de disposición final, fortaleciendo el reciclaje y el aprovechamiento de materiales.

“Hay que salir del modelo lineal de gestión de residuos y apostarle decididamente a la economía circular y al aprovechamiento de recursos”, manifestó el funcionario, quien señaló que se trabaja en instrumentos para facilitar esa transición.

A su turno, el director de Corpamag, Alfredo Martínez, explicó que la corporación no tiene competencia directa sobre la gestión de residuos sólidos en el área urbana, pero advirtió que las basuras mal manejadas terminan llegando a los ríos Manzanares y Gaira y, posteriormente, al mar Caribe.

Martínez indicó que el plan distrital de gestión de residuos debe contemplar el manejo de los desechos que llegan a los ríos y a la zona marino-costera. También mencionó iniciativas para instalar barreras de retención de residuos en estas corrientes hídricas.

El debate concluyó con cuestionamientos sobre la continuidad de Palangana, las deficiencias en la recolección y la necesidad de definir una alternativa para la disposición final de las basuras, con soluciones que eviten agravar los impactos ambientales y los costos para los usuarios.