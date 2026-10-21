Capturaron a rompevidrios que actuaban en la localidad Chapinero: el GPS de un celular los delató

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de dos hombres por los presuntos delitos de daño en bien ajeno, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que la central de radio alertara sobre un robo en la localidad de Chapinero. Según la información, los delincuentes se movilizaban en una motocicleta y, tras romper el vidrio de un carro empleando una pistola traumática, habrían intimidado a su conductor para despojarlo de su celular de alta gama.

Gracias a la ubicación al rastreo por GPS del teléfono, se inició un seguimiento que culminó con la interceptación de los sospechosos en la carrera 30 del barrio La Asunción en la localidad de Puente Aranda.

Al practicarles el registro a personas y verificar el automotor, los uniformados hallaron una pistola traumática con munición y la recuperación del celular que anteriormente habría sido hurtado.

Finalmente, los dos capturados, junto con el arma incautada, la motocicleta inmovilizada y el celular recuperado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que los detenidos registran antecedentes por los delitos de hurto agravado y receptación.