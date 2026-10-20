Entregan mercados y ayudas a damnificados del terremoto en la comuna 19 de Cali

En el sector de Cuarto de legua ya se realizó la demolición de una estructura y durante esta jornada avanzan las intervenciones en el Conjunto Residencial Guadalupe y el motel Molino Rojo.

Con mercados y ayudas humanitarias buscan aliviar parte de las necesidades de las familias damnificadas por el terremoto en la comuna 19 de Cali. Una de las jornadas se realizó con la participación de Mallplaza y varias organizaciones aliadas, que reportan cerca de 500 familias beneficiadas.

La ayuda llega mientras algunos afectados siguen sin recuperar la estabilidad que tenían antes del sismo. Es el caso de Heny Lara Socorro, residente del sector de San Fernando, quien tuvo que evacuar el edificio donde vivía por los daños estructurales.

La mujer contó que solo pudo sacar algunas pertenencias y que, cuando regresó al inmueble, encontró que gran parte de sus cosas habían sido saqueadas. Actualmente vive en el apartaestudio de una amiga y trata de reorganizar su vida después de la emergencia.

“Pudimos sacar pocas cosas. Luego, cuando yo fui, ya habían saqueado gran parte de las cosas que yo tenía allí”, relató.

Heny también aseguró que inicialmente no había podido acceder a las ayudas de la Alcaldía debido a dificultades relacionadas con su permiso de permanencia en Colombia. Según explicó, esa situación fue corregida y ahora espera recibir el apoyo.

La jornada de Mallplaza corresponde a la tercera actividad comunitaria organizada para atender a los vecinos afectados. Viviana Arjona, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la compañía, indicó que cerca de 500 familias han recibido acompañamiento y que esperan mantener estas acciones de acuerdo con las necesidades de la comunidad.